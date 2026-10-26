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Brasil Lula sella su regreso con una victoria electoral, pero Bolsonaro rechaza el resultado.MP4

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ganó el domingo (25 de octubre) un histórico cuarto mandato, según el tribunal electoral del país, en un resultado sorpresivo que desafió las encuestas, los precedentes y el sentimiento global contra los oficialismos, y puso freno a una ola de victorias electorales de la derecha en América Latina.

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