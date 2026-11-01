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Cientos de deudos colman en Lima el cementerio más grande de Latinoamérica por el día de muertos

Cientos de deudos recorren este domingo el cementerio de Nueva Esperanza, al sur de Lima, conocido como el más grande de Latinoamérica por extenderse sobre sesenta hectáreas del desértico distrito de Villa María del Triunfo, para recordar por el día de los muertos a sus familiares enterrados en este lugar.

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