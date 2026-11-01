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El Decapitador de Halloween: el crimen que estremeció a España

El escalofriante caso ocurrió en Huelva, España, cuando un hombre asesinó a su vecino, lo decapitó y posteriormente salió a la calle llevando la cabeza de la víctima

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