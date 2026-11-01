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Florida en Uruguay celebrará con León XIV a la Virgen de los Treinta y Tres

Un dron limpia la fachada de la catedral, un vendedor ofrece fotos impresas del papa León XIV y el tema de conversación en el quiosco de la plaza Asamblea es qué pasará el domingo 8 de noviembre.

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