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Pelea entre diputados sacude el Parlamento de Armenia
Una discusión entre legisladores oficialistas y opositores terminó en golpes luego de comentarios sobre la familia de Narek Karapetyan.
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Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 13:10
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