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Maquinista de Iryo avisó que no podía arrancar el tren antes del choque

La maquinista del tren Iryo embestido por un AVE este miércoles en Urda (Toledo) informó al centro de control de Atocha de que no conseguía arrancar el tren, instantes antes de la colisión.

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