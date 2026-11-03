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¿Qué pasa si Trump pierde el Congreso? El impacto para Honduras

Estados Unidos celebrará este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio mandato, las cuales podrían suponer futuros obstáculos para Donald Trump y su gobierno en caso de que el Partido Demócrata gane la mayoría en las dos cámaras legislativas.

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