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Se cumple una semana del accidente de tren en Urda que dejó 69 muertos

La Guardia Civil finalizó la búsqueda de restos biológicos en la zona, mientras continúa la investigación y entran en vigor las ayudas aprobadas por el Gobierno.

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