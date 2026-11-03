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"El Sádico" rompe el silencio: así confesó los crímenes que cometió en México

El exmilitar mexicano confesó cómo elegía a sus víctimas en bares de la Zona Rosa, las llevaba hasta su vivienda y las mantenía privadas de libertad mientras exigía dinero a sus familiares

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