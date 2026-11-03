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«El Sádico» rompe el silencio así confesó los crímenes que cometió en México

Uno de los casos criminales más perturbadores de México tiene como protagonista a Raúl Osiel Marroquín Reyes, conocido como «El Sádico» o «El Asesino del Arcoíris».

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