  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Nasry Asfura recibe Medalla Internacional de Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este miércoles ante el presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura, a "cultivar una alianza transatlántica" que se mantenga "firme" ante las "amenazas contra la democracia y la libertad", que "son muy variadas a ambos lados del Atlántico".

Últimos Videos