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Artistas de India pintan el triunfo demócrata en elecciones de EE. UU.

La escuela Gurukul School of Art, en Bombay, elaboró un cuadro inspirado en la victoria del Partido Demócrata sobre los republicanos en las elecciones de medio mandato.

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