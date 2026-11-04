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Zonas sin luz este miércoles 4 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
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Artistas de India pintan el triunfo demócrata en elecciones de EE. UU.
La escuela Gurukul School of Art, en Bombay, elaboró un cuadro inspirado en la victoria del Partido Demócrata sobre los republicanos en las elecciones de medio mandato.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 08:11
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Redacción La Prensa
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