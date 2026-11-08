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Polonia investiga como acto terrorista el tiroteo en Cracovia que causó 6 muertos

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió este domingo una investigación por "un delito de carácter terrorista" tras el tiroteo indiscriminado cometido la víspera en la plaza del Mercado de Cracovia por un atacante polaco que se encuentra detenido y herido grave y que mató a seis personas.

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