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Padre de Nathalia rompe en llanto: «Quisiera haberla ayudado»

Allan Filgueiras recordó entre lágrimas a su hija Nathalia, la joven piloto que perdió la vida junto a otras ocho personas en un accidente aéreo en Florida, EEUU

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