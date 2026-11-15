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¡Bienvenido, 'tayta' León! ¡'Kawsachun' papa!', exclaman en Cusco al ver al santo padre

El papa León XIV llegó este domingo a la surandina ciudad del Cusco, la antigua capital de los incas, en el quinto y penúltimo día de su visita apostólica a Perú, procedente de la norteña Chiclayo, donde congregó a cientos de miles de personas que lo acogieron por ocho años cuando estuvo al frente de esa diócesis como obispo.

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