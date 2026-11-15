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Zonas sin luz este domingo 15 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
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Mundo
¡Bienvenido, 'tayta' León! ¡'Kawsachun' papa!', exclaman en Cusco al ver al santo padre
El papa León XIV llegó este domingo a la surandina ciudad del Cusco, la antigua capital de los incas, en el quinto y penúltimo día de su visita apostólica a Perú, procedente de la norteña Chiclayo, donde congregó a cientos de miles de personas que lo acogieron por ocho años cuando estuvo al frente de esa diócesis como obispo.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 12:11
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