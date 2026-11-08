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El papa anima a católicos de Uruguay a seguir trasmitiendo la fe durante misa en Florida

El papa León XIV animó este domingo a los uruguayos a que sigan esforzándose por transmitir la fe y les agradeció que lo hayan hecho hasta ahora, en un país altamente secularizado, durante la misa que celebró en Florida ante 50.000 fieles en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

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