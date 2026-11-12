  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Revelan tenso audio de hondureño que intentó entrar a cabina de avión

Una grabación de las comunicaciones de seguridad expone la tensión que se vivió luego de que Rony Gómez-Alberto presuntamente amenazara con llevar una bomba e intentara ingresar por la fuerza a la cabina de pilotos de un avión de United Airlines

Últimos Videos