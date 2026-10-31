Al menos cinco hondureños habrían fallecido tras ofertas de trabajo en países en conflicto

Tegucigalpa. Al menos cinco hondureños habrían fallecido en países en conflicto, al parecer en Rusia y Ucrania, luego de haber recibido ofertas de trabajo que resultaron ser falsas, informó este viernes una fuente oficial en Tegucigalpa.

La directora de Protección del Hondureño Migrante, que hace parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nancy López, dijo a periodistas que unos “33 hondureños han sido prácticamente estafados con ofertas laborales, de los cuales hemos podido retornar a Honduras doce que ya se encuentran sanos y salvos aquí en el país”.

La funcionaria agregó que los doce retornados “pudieron liberarse de esta red que prácticamente los está utilizando y engañando”. Según López, trece de los migrantes hondureños están desaparecidos y se hacen “todas las gestiones para su localización y búsqueda para poder identificar el lugar donde ellos se encuentren”.

“También hemos identificado otros hondureños que se encuentran en hospitales, heridos, víctimas de estas personas que los han expuesto a situaciones laborales bastante alarmantes”, subrayó.

López dijo, además, que otro hondureño viajó a Serbia por una oferta de trabajo, pero que al llegar a ese país no se le permitió ingresar y quedó varado en un aeropuerto, desde el que se pudo comunicar con un consulado de su país y estaría regresando entre el sábado y domingo.