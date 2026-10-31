  1. Inicio
  2. · Honduras

Cempasúchiles llenan de color el occidente de Honduras durante noviembre

La floración de cempasúchiles estará disponible durante octubre y noviembre. Este sábado, los visitantes podrán disfrutar de un festival en Copán Ruinas

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 06:20 -
  • Laura Amaya
Cempasúchiles llenan de color el occidente de Honduras durante noviembre

La flor de cempasúchil, nativa de México y Centroamérica, destaca por sus intensos tonos amarillos y naranjas, además de su aroma característico. Su floración forma parte de las tradiciones vinculadas con el Día de Todos los Santos.

 Foto: Cortesia

Copán Ruinas, Honduras. Un espectáculo de flores, música y tradición se prepara en Copán Ruinas, donde un campo de girasoles y cempasúchiles abrirá sus puertas a los visitantes durante octubre y noviembre, en el marco de las celebraciones del Día de Todos los Santos.

La floración de los cempasúchiles, una de las plantas asociadas con las tradiciones de recuerdo y homenaje a los seres queridos, ofrecerá a los visitantes un escenario lleno de color, disponible únicamente durante esta temporada.

Como parte de esta experiencia, el próximo sábado 31 de octubre se realizará un festival especial en el que se iluminará el campo de girasoles. La actividad comenzará a partir de las 4:00 de la tarde y contará con música de marimba en vivo y una oferta de comidas típicas.

Entre proyectos educativos y cuestionamientos: así fue la gestión de Ivette Arely Argueta

Mauro Cueva, quien informó sobre la actividad a Diario LA PRENSA, invitó a los hondureños y turistas a conocer el lugar y disfrutar de esta propuesta que combina naturaleza, cultura y gastronomía.

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta), conocida popularmente en algunas zonas de Honduras como flor de muerto o chispita, forma parte de las tradiciones culturales de comunidades del país y también destaca por su presencia en lugares como Copán, donde sus tonos amarillos y naranjas llenan de color los campos durante esta temporada.

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta), conocida popularmente en algunas zonas de Honduras como flor de muerto o chispita, forma parte de las tradiciones culturales de comunidades del país y también destaca por su presencia en lugares como Copán, donde sus tonos amarillos y naranjas llenan de color los campos durante esta temporada.

 (Foto: Cortesía )

La iniciativa busca ofrecer un espacio de convivencia familiar y una alternativa turística para quienes visiten el occidente del país durante las festividades de finales de octubre y principios de noviembre.

Voluntad en Acción: Teletón lanza campaña 2026 con meta de L80 millones

Los organizadores recordaron que la floración de cempasúchiles estará disponible solamente durante octubre y noviembre, por lo que invitaron al público a aprovechar esta temporada para conocer el campo.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias