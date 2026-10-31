Cempasúchiles llenan de color el occidente de Honduras durante noviembre

Copán Ruinas, Honduras. Un espectáculo de flores, música y tradición se prepara en Copán Ruinas, donde un campo de girasoles y cempasúchiles abrirá sus puertas a los visitantes durante octubre y noviembre, en el marco de las celebraciones del Día de Todos los Santos.
La floración de los cempasúchiles, una de las plantas asociadas con las tradiciones de recuerdo y homenaje a los seres queridos, ofrecerá a los visitantes un escenario lleno de color, disponible únicamente durante esta temporada.
Como parte de esta experiencia, el próximo sábado 31 de octubre se realizará un festival especial en el que se iluminará el campo de girasoles. La actividad comenzará a partir de las 4:00 de la tarde y contará con música de marimba en vivo y una oferta de comidas típicas.
Mauro Cueva, quien informó sobre la actividad a Diario LA PRENSA, invitó a los hondureños y turistas a conocer el lugar y disfrutar de esta propuesta que combina naturaleza, cultura y gastronomía.
La iniciativa busca ofrecer un espacio de convivencia familiar y una alternativa turística para quienes visiten el occidente del país durante las festividades de finales de octubre y principios de noviembre.
Los organizadores recordaron que la floración de cempasúchiles estará disponible solamente durante octubre y noviembre, por lo que invitaron al público a aprovechar esta temporada para conocer el campo.