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Halloween y Día de Muertos: dos formas de mirar la vida y la muerte

Cada año, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, el calendario marca esos días en los que la línea que separa a los vivos de los muertos parece volverse más delgada que nunca

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 09:54 -
  • Agencia EFE
Halloween y Día de Muertos: dos formas de mirar la vida y la muerte

“Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja”, recordaba Octavio Paz.

 Foto: Julia Volk (Pexels)

A finales de octubre, las calles de ciudades como Londres, Nueva York o Madrid se llenan de calabazas, telarañas artificiales y disfraces terroríficos. En México, en cambio, los altares se adornan con flores de cempasúchil, papel picado y velas para recibir simbólicamente a quienes ya partieron.

Aunque ambas celebraciones coinciden en el calendario y giran en torno a la muerte, sus significados culturales son distintos. Halloween convierte el miedo en entretenimiento y consumo, mientras el Día de Muertos propone recordar a los seres queridos mediante ofrendas, aromas, comida y reuniones familiares.

Familias ensambladas: rompecabezas para armar

Halloween desciende de Samhain, una festividad celta que marcaba el final de las cosechas y el inicio del invierno. Sus participantes creían que, durante la noche del 31 de octubre, la frontera entre los vivos y los espíritus se debilitaba. Encendían hogueras y se disfrazaban para protegerse de las presencias sobrenaturales.

Con la expansión del cristianismo, estas costumbres se mezclaron con la víspera de Todos los Santos, conocida en inglés como All Hallows’ Eve, origen del nombre Halloween.

El Día de Muertos, por su parte, tiene raíces en las culturas prehispánicas mexicanas, que concebían la muerte como parte de un ciclo. Entre los mexicas, se creía que quienes fallecían por causas naturales debían recorrer los nueve niveles del Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl.

Tras la conquista española, las tradiciones indígenas se fusionaron con las celebraciones católicas del 1 y 2 de noviembre. De ese encuentro surgió una festividad mestiza que conserva símbolos ancestrales y religiosos.

Del terror a la memoria

En su versión contemporánea, Halloween está asociado con monstruos, zombis y personajes de películas de terror. El miedo se transforma en un juego que permite acercarse a lo sobrenatural desde la ficción.

En México, la muerte se integra a la vida cotidiana a través del humor y el recuerdo. Los altares reúnen fotografías, alimentos y objetos de los difuntos; las familias limpian las tumbas, colocan flores y, en algunas comunidades, pasan la noche en los cementerios.

El escritor Octavio Paz reflexionó sobre esta relación en El laberinto de la soledad (1950), al describir la cercanía cultural del mexicano con la muerte y su capacidad para burlarse de ella.

Con un gasto que supera holgadamente los 12.000 millones de dólares al año en Estados Unidos, Halloween se ha convertido en el gran termómetro comercial y psicológico de las ventas minoristas antes de la campaña de Navidad.

Con un gasto que supera holgadamente los 12.000 millones de dólares al año en Estados Unidos, Halloween se ha convertido en el gran termómetro comercial y psicológico de las ventas minoristas antes de la campaña de Navidad.

 (Foto: Tonatiuh Ontiveros (Pexels))

Dos celebraciones, grandes negocios

Halloween es un motor del comercio estacional, con ventas de disfraces, dulces y decoraciones. En Estados Unidos, los gastos vinculados a la fecha han superado los 12,000 millones de dólares anuales, según cifras de la Federación Nacional de Minoristas.

El Día de Muertos impulsa principalmente a productores de flores, artesanos, comercios y turismo. Su proyección internacional también ha crecido gracias al cine. En 2015, la película "Spectre", de James Bond, mostró un desfile ficticio de calaveras por Ciudad de México. La escena inspiró a las autoridades a organizar un desfile real en 2016, convertido después en un atractivo turístico.

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Para los mexicas (aztecas), el culto a la muerte no duraba dos días, sino todo el mes de Tlaxochimaco (noveno mes del calendario solar mexica). Además, llorar a los muertos se consideraba una falta de respeto porque continuaban en otro plano.

Para los mexicas (aztecas), el culto a la muerte no duraba dos días, sino todo el mes de Tlaxochimaco (noveno mes del calendario solar mexica). Además, llorar a los muertos se consideraba una falta de respeto porque continuaban en otro plano.

 (Foto: Chris Luengas (Pexels))

Tradición y transformación

La convivencia entre ambas celebraciones ha generado intercambios culturales. La Catrina, creada por José Guadalupe Posada y popularizada por Diego Rivera, se convirtió en un símbolo reconocido internacionalmente. Películas como "The Book of Life" (2014) y "Coco" (2017) también difundieron la estética del Día de Muertos.

Mientras algunas personas temieron que Halloween desplazara las costumbres mexicanas, la tradición se mantuvo y se adaptó. Incluso la costumbre de “pedir calaverita” comparte elementos con el “truco o trato” anglosajón.

Pese a la influencia del mercado y a la mezcla de símbolos, el sentido de ambas fechas sigue siendo distinto: Halloween convierte el miedo en diversión, mientras el Día de Muertos transforma la ausencia en un reencuentro simbólico. Una juega con el horror; la otra mantiene encendida la memoria de quienes ya partieron.

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