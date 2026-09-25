Gaby Monzel, la voz hondureña que sueña con llegar a Broadway

Tegucigalpa, Honduras

Con apenas 19 años, Gaby Monzel comienza a escribir una nueva página en su carrera musical. La joven artista hondureña se convirtió en la ganadora del Festival Nacional de la Canción 2026 con “Renaceré”, tema de Juan Carlos y Cristian Sierra, y también recibió el reconocimiento a Mejor Intérprete. Su triunfo le abrió las puertas para representar a Honduras en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, Uruguay. Formada tanto en el ámbito de la música académica como en la música popular, Monzel ha encontrado en el canto una manera de expresar experiencias personales y conectar con otras personas. Detrás de su reciente triunfo hay años de preparación, maestros que han marcado su formación y el deseo de continuar creciendo sobre los escenarios, con una meta que mantiene firme: algún día cantar en Broadway.

¿Qué significó para usted convertirse en la ganadora del Festival Nacional de la Canción 2026? Fueron emociones muy fuertes. Fue una gran sorpresa convertirme en la ganadora del festival; es un sentimiento indescriptible de felicidad por haber cumplido un sueño de tal magnitud. ¿Cómo llegó “Renaceré” a su vida y qué representa para usted interpretar esta canción? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fue por medio de mi madre. Juan Carlos me conoció y decidieron que yo sería la persona encargada de darle vida a “Renaceré”, lo cual, por supuesto, representó un reto debido a su dificultad técnica y vocal. Esta canción y su letra son muy significativas para mí porque sé que muchos jóvenes y adultos hemos llegado a sentirnos totalmente derrotados y sin fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de todo, nos levantamos y salimos a enfrentar el mundo. Yo lo vivo desde la pérdida de una de las personas que más amo. Aunque sigue siendo difícil, esta canción me anima a continuar y a seguir adelante. Sé que muchas personas pueden adaptar su mensaje a sus propias situaciones, y espero que, al escucharla, puedan sentirse comprendidas y vistas. ¿Qué impacto ha tenido este triunfo en su carrera y en su manera de proyectarse como artista? Realmente creo que fue un gran impulso, tanto para mi carrera como emocionalmente. Estaba llegando a un punto en el que sentía que quizá no encontraría un espacio en el país para desarrollar todo lo que quería hacer como artista, pero el festival me abrió completamente un camino que antes no había visto. ¿Cómo se está preparando para representar a Honduras en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este? El punto principal es interiorizar aún más la canción y continuar perfeccionando mi técnica vocal para que, en esta nueva oportunidad, pueda ofrecer una interpretación lo más limpia y sólida posible.

¿Qué significa para usted representar a Honduras y qué espera encontrar en esta experiencia internacional? Para mí es un honor representar a mi país y siento una gran responsabilidad por esta oportunidad. Estoy muy emocionada de conocer a los demás participantes. Sé que todos tienen trayectorias muy interesantes y un gran nivel artístico. Además, soy la más joven del grupo, así que deseo aprender mucho de ellos, de sus culturas y de sus experiencias musicales. Sé que esta experiencia me ayudará a crecer muchísimo como artista y como persona.

¿Cómo fueron sus inicios en la música y quiénes han sido importantes en su formación? Mi interés por la música nació prácticamente desde que era muy niña, pues mi familia está llena de increíbles músicos a quienes he admirado toda mi vida. Ellos me enseñaron sobre la música, pero, sobre todo, me enseñaron a amarla y apreciarla. En la parte académica he tenido la orientación de grandes cantantes como Diana Santos, Carlos Licona, Carlos Miguel y Aida Zacapa, quien fue mi maestra de bel canto durante un año. En la música popular también he recibido mucho apoyo de grandes cantantes como Kimberly Romero y Gabriela Zelaya. ¿Cuál considera que ha sido uno de los principales retos que ha enfrentado durante su formación artística? Creo que uno de mis principales retos fue aprender a dominar el escenario. Trabajé con la licenciada Mariela Zavala, quien realmente me ayudó a sacar lo mejor de mí a través de sus talleres. Gracias a ese proceso pude mejorar muchísimo en ese aspecto y sentirme más segura al momento de presentarme frente al público.