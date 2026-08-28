Inteligencia Antifrágil: claves para convertir la incertidumbre en aprendizaje

¿Y si el estrés, el caos y lo inesperado no eran nuestros enemigos, sino el “combustible” para crecer y progresar? Un especialista ofrece las claves para avanzar hacia la prosperidad manteniendo el rumbo, en un mundo que parece haberlo perdido. Es una capacidad que podemos cultivar: la Inteligencia Antifrágil. Sus siglas, IA, son las mismas que las de la Inteligencia Artificial, pero la competencia a la que aluden no depende de algoritmos informáticos ni de grandes centros de datos, sino que es completamente humana y se basa, según su creador, en nuestra experiencia evolutiva como especie y en nuestras capacidades cognitivas y de adaptación a los cambios y adversidades. Se trata de la Inteligencia Antifrágil, una competencia que Eudald Parera (www.inteligenciaantifragil.es), creador de este concepto y de un método para desarrollarlo y aplicarlo, define como la capacidad humana de crecer y progresar en medio de la falta de certezas, conocimientos seguros o claridad acerca de lo que sucede o podría suceder, o de los resultados de lo que hacemos. Eudald Parera, autor del libro Inteligencia Antifrágil (IA) y creador de una metodología para desarrollar esa competencia, basada, según explica, en las neurociencias y denominada UEOIA, cuenta con una sólida formación como farmacéutica, bioquímica y experta en gestión, además de una trayectoria multidisciplinar en marketing, desarrollo del talento y formación corporativa. Parera se autodefine como “un explorador de la transformación humana y profesional, un auténtico 'alquimista' del aprendizaje, que ha evolucionado hacia su verdadera vocación: impulsar competencias para convertir la incertidumbre, la volatilidad, el error y el cambio en oportunidades de crecimiento”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Inmersos en un mundo incierto

“Vivimos en un siglo definido por la incertidumbre, la ambigüedad, la volatilidad y la complejidad, que no solo desafía nuestras creencias, estructuras sociales y profesionales, sino que está erosionando la salud mental de millones de personas”, declara este autor en una entrevista con EFE. "Estamos en la era de la disrupción permanente, en la que la incertidumbre no es una fase, sino el nuevo paisaje. La capacidad de adaptarse a la adversidad ya no es suficiente. Ya no basta resistir y adaptarse. En este contexto, la pregunta ya no es cómo sobrevivir, sino cómo prosperar", enfatiza. “¿Y si el estrés, el caos y lo inesperado no eran nuestros enemigos, sino un combustible? ¿Qué pasaría si pudiéramos diseñar nuestra mente, equipo humano y vida para que no solo resistieran la presión, sino que salieran de ella más fuertes, más inteligentes y capaces que antes?”, invita a reflexionar. “Este es el poder de la Inteligencia Antifrágil, la capacidad humana de crecer y progresar en la incertidumbre, aprender más rápido, innovar bajo presión”, destaca Parera. Explica que se trata de un poder transformador, porque nos permite “convertir las crisis en oportunidades, el error en el aprendizaje y la adversidad en crecimiento”, una competencia que las personas, empresas y organizaciones pueden aprender, entrenar y aplicar siguiendo el sistema adecuado. Basándose, según explica, en una investigación sobre los patrones de comportamiento de líderes excepcionales —políticos, grandes empresarios, deportistas de élite, filósofos y científicos, entre otros—, Parera ha creado el modelo operativo UEOIA, un sistema para reconfigurar la respuesta al estrés y convertir la incertidumbre y el caos en una ventaja. Este modelo se compone de cinco herramientas que Parera denomina del siguiente modo: Adaptabilidad Radical (reconfiguración); Motor Creativo (ideas y conexión); Gestión de la Incertidumbre (mentalidad); Creación de Opcionalidades (planes alternativos) y Mentalidad de Crecimiento (mentalidad de crecimiento). “No se trata de amasar riquezas, sino de construir una fortaleza interior que nada pueda quebrar y de prosperar con propósito”, explica Parera, que a continuación detalla las cinco competencias antifrágiles —habilidades que, según señala, nos permitirán anticipar, crear opciones y reconfigurarnos ante los desafíos— y ofrece ejemplos de su aplicación en el ámbito personal. Ejemplo 1: Convertir el error en aprendizaje "Sofía, de 17 años, suspendió el examen de matemáticas. En lugar de decir `soy mala para esto´, analizó sus errores con su profesora, practicó con 'apps' gratuitas y al mes siguiente sacó un 8. Para ella el suspenso (baja nota) no fue un fracaso, sino un mapa de lo que tenía que mejorar", señala Parera. Explica que “en lugar de caer en la autocrítica (soy mala para esto´), Sofía activó su Mentalidad de Crecimiento y reencuadró el suspenso como 'un mapa de lo que tenía que mejorar'. Conectó los recursos disponibles —su profesora y apps´ gratuitas— para diseñar un plan de acción”. Con la Creación de Opcionalidades, el joven diversificó sus métodos de estudio, analizando errores y practicando con herramientas digitales. Gestionó la incertidumbre con el aprendizaje ágil y, al mes siguiente, sacó un 8, demostrando Adaptabilidad Radical al transformar tanto su mentalidad como su método de estudio para su vida, puntualiza Parera. Ejemplo 2: Transforma la incertidumbre en oportunidad "Claudia, de 35 años, no sabía si aceptaría un trabajo en otra ciudad por miedo a lo desconocido. En lugar de evitar la decisión, hizo una lista de pros y contras, habló con personas que vivían allí y se dio un plazo de 10 días para decidir. Al final, encontró el puesto y ahora dice que la incertidumbre no desapareció, pero aprendí a navegarla", señala Parera. Parera explica que esta mujer “toleró la falta de certezas, usándolas como motor para investigar y actuar, en lugar de paralizarse” y enfatiza que “con Inteligencia Antifrágil, la incertidumbre se convierte en desafío, se domestica construyendo y analizando opciones y finalmente exige una mentalidad de cambio y acción”.