25 años después, el estampado que popularizó Carrie Bradshaw regresa a la moda

El estampado que imita las páginas de un diario, convertido en una de las imágenes más reconocibles de la moda de los años 2000 gracias a Galliano para Dior y Carrie Bradshaw en Sex and the City, reaparece en pasarelas y colecciones y confirma el regreso de uno de los grandes iconos del cambio de milenio. Aunque muchos lo identifican con el célebre vestido de Galliano para la colección otoño-invierno 2000 de Dior, la historia del periódico impreso comenzó mucho antes. En 1935, Elsa Schiaparelli se convirtió en recortes de prensa en el estampado de algunas prendas, inspirada por las pescadoras danesas que utilizaban periódicos para protegerse del frío. Aquella propuesta, tan irónica como vanguardista, inauguró una relación entre la moda y la prensa que décadas después recuperaría Galliano con su propio periódico ficticio, The Christian Dior Daily. El diseño alcanzó definitivamente la categoría de pieza de culto cuando Sarah Jessica Parker apareció luciéndola como su personaje de Carrie Bradshaw en la tercera temporada de Sex and the City. La escena, con Bradshaw caminando por las calles de Manhattan con el vestido ceñido y un bolso Baguette de Fendi, se convirtió en aquella prenda en una de los estilismos más recordados de la historia de la televisión y en un símbolo de la moda de los primeros años del siglo XXI. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lea también: ¿Cabello largo o corto? Elige tu corte según tu cuello

Veinticinco años después, el estampado vuelve a captar la atención de la industria.

Chanel y Dior lo han reinterpretado recientemente sobre la pasarela y celebridades como Jenna Ortega han recuperado el icónico vestido de Galliano, confirmando el renovado interés por la estética de los años 2000 y por las piezas de archivo. Otra de las firmas que ha mantenido este estampado entre sus diseños es la española Desigual, reconocida por sus creaciones de aire irreverente y divertida, que apuesta por él en vestidos, pero también en faldas, tops y pantalones combinables entre sí. “Es verdad que muchas tendencias de los 2000 están viviendo un regreso, pero creemos que el éxito del periodismo impreso va un poco más allá: hoy vemos un interés cada vez mayor por prendas con carácter, que tengan una historia detrás y que se salgan de lo convencional”, explican fuentes de Desigual a EFE. La marca asegura que siempre ha sentido predilección por “los estampados que cuentan algo, que generan conversación y que hacen que una prenda tenga vida propia”. “Para nosotros, el estampado de periódico nunca ha sido una tendencia puntual; es uno de esos códigos que forman parte de la identidad de Desigual desde hace años y que refleja muy bien nuestra forma de entender la moda: creativa, expresiva y con personalidad”, explican las fuentes.

Regreso al cambio de milenio