¿Por qué a las mujeres les gusta tanto quedar impregnadas con el olor de su pareja?

Hay personas cuyo olor reconocemos incluso con los ojos cerrados. El aroma de una camiseta usada, de la piel después de un día juntos o incluso del cabello puede resultar especialmente agradable cuando pertenece a nuestra pareja. Aunque pueda parecer un detalle meramente romántico, detrás de esta reacción existe una combinación de procesos relacionados con el olfato, la memoria, las emociones y el vínculo afectivo. El olor corporal de cada persona es una mezcla compleja de compuestos químicos producidos por la piel y modificados por microorganismos, además de factores como la alimentación, las hormonas y el entorno. Con el tiempo, el cerebro aprende a reconocer esa combinación particular. Las investigaciones sobre olfato y relaciones románticas señalan que los olores corporales pueden influir en la elección de pareja, la comodidad dentro de una relación y la percepción de atracción. El sentido del olfato tiene, además, una conexión especialmente estrecha con los sistemas cerebrales relacionados con las emociones y los recuerdos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los olores pueden modificar el estado de ánimo y activar asociaciones emocionales, incluso cuando la persona no analiza conscientemente qué está percibiendo. Por eso, el olor de alguien amado puede convertirse en una especie de “firma sensorial” capaz de evocar recuerdos de momentos compartidos.

El cerebro aprende el aroma de quien ama

La familiaridad desempeña un papel importante. Cuando convivimos o pasamos mucho tiempo con una persona, estamos constantemente expuestos a su olor natural. Esa repetición permite que el cerebro lo identifique con mayor facilidad y lo relacione con experiencias positivas, intimidad y seguridad. Por eso, un olor que para otra persona podría resultar completamente neutro puede generar una respuesta emocional mucho más intensa en su pareja. La ciencia también ha explorado si existen componentes biológicos relacionados con la atracción a través del olor. Uno de ellos es el sistema HLA, un conjunto de genes fundamentales para el funcionamiento del sistema inmunitario. Algunos estudios han encontrado que, en determinadas condiciones, las personas pueden percibir diferencias relacionadas con estos perfiles a través del olor corporal. Sin embargo, los investigadores advierten que la atracción humana es demasiado compleja para explicarse únicamente por los genes o por el olor. El vínculo emocional puede hacer que ese aroma tenga incluso un efecto reconfortante. En un estudio experimental, participantes expuestos al olor corporal de su pareja experimentaron menor malestar subjetivo durante una situación estresante, especialmente en personas con determinados niveles de seguridad en el apego. Esto sugiere que el olor de alguien cercano puede funcionar como una señal asociada a protección y familiaridad.

Otro estudio encontró que mujeres expuestas al olor de su pareja reportaron menos estrés percibido durante la anticipación y recuperación de una situación estresante, mientras que la exposición al olor de un desconocido se relacionó con mayores niveles de cortisol. Estos resultados respaldan la idea de que los olores de personas cercanas pueden influir en nuestras respuestas psicológicas y fisiológicas, aunque no significa que el aroma de una pareja tenga siempre un efecto relajante. De hecho, investigaciones más recientes muestran que la relación entre olor y estrés no es tan sencilla. Un estudio publicado en 2026 con 179 personas encontró que percibir el olor natural de la pareja no modificó la liberación de cortisol y, en determinadas condiciones experimentales, incluso aumentó la sensación subjetiva de estrés y la frecuencia cardíaca.