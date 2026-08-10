La estética “clean girl” y cómo se proyecta la feminidad en redes sociales

Piel luminosa, cabello ordenado, cejas peinadas, maquillaje casi imperceptible, ropa en tonos neutros y una apariencia que transmite orden incluso en los días más caóticos. La estética “clean girl” se convirtió en uno de los fenómenos visuales más reconocibles de TikTok e Instagram, pero detrás de su aparente sencillez existe una transformación más profunda: la manera en que las redes sociales están definiendo qué significa verse femenina, cuidada y “natural” en 2026. Un estudio publicado este año sobre el fenómeno señala que esta estética no solo crea una cultura visual estandarizada, sino que también refuerza determinadas normas tradicionales de feminidad. La tendencia suele presentarse como una celebración de la naturalidad. Sin embargo, conseguir esa apariencia puede implicar rutinas de cuidado de la piel, ejercicio, alimentación, tratamientos cosméticos, manicura, productos capilares y maquillaje diseñado precisamente para que parezca que no existe maquillaje. La dermatóloga Rupika Singh advierte sobre esta contradicción al describir el ideal como una apariencia que parece espontánea, aunque “sabemos que no es nada fácil”. La paradoja es evidente: la nueva feminidad digital parece pedir a las mujeres que luzcan perfectas, pero sin que parezca que se esforzaron demasiado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La naturalidad también se convirtió en una exigencia

La investigación académica comienza a ponerle nombre a esta transformación. Un análisis de 100 videos de TikTok sobre la estética clean girl, publicado en 2026, encontró que el contenido promueve una cultura visual estandarizada y una idea de feminidad asociada con la autooptimización constante. La investigadora Marta Ezquerra Fernández explica que estas prácticas construyen una promesa de “constante superación personal” a través de rutinas cotidianas cuidadosamente estetizadas. Así, cuidarse deja de ser únicamente una decisión personal y puede convertirse en una especie de proyecto permanente sobre el propio cuerpo. La influencia no termina en el maquillaje. La estética propone también una forma de vivir: levantarse temprano, hacer ejercicio, beber bebidas saludables, mantener una casa ordenada, llevar ropa básica y cuidar cada detalle de la apariencia. Un estudio publicado en 2026 sobre TikTok identifica precisamente tres discursos relacionados con esta tendencia: la idea de “purificación”, el mito de la naturalidad y la hiperatención al cuidado personal, además de una visión del bienestar vinculada al consumo. Sus autores concluyen que la figura de la clean girl puede convertir a la mujer en un proyecto que debe ser constantemente perfeccionado. La psicología ofrece otra pieza para entender por qué estas imágenes pueden ejercer tanta influencia. Una investigación experimental publicada en Body Image encontró que mujeres jóvenes expuestas a imágenes sexualizadas de otras mujeres en redes sociales mostraron mayores niveles de autoobjetificación y una mayor tendencia a centrar la atención en aspectos físicos del cuerpo. Otro estudio experimental encontró que las mujeres que se tomaban selfies presentaban mayor autoobjetificación, un estado de ánimo más negativo y menor autoestima inmediata que quienes fotografiaban objetos. Esto no significa que maquillarse, cuidar la piel o vestir de determinada manera sea negativo. El problema aparece cuando una tendencia estética comienza a funcionar como una medida de valor personal. La revisión científica publicada en 2025 sobre Instagram y autoobjetificación señala precisamente la necesidad de analizar cómo las plataformas visuales pueden reforzar la atención sobre la apariencia femenina. En ese contexto, incluso la apariencia “natural” puede convertirse en otro estándar que las mujeres sienten que deben alcanzar.

Cuando “verse natural” también cuesta dinero

Otro aspecto que suele quedar fuera de los videos es el componente económico. La estética clean girl puede asociarse con productos de skincare, tratamientos profesionales, ropa minimalista, clases de ejercicio y procedimientos cosméticos que no necesariamente son accesibles para todas. El resultado es una imagen que parece sencilla, pero que puede requerir tiempo, dinero y condiciones de vida específicas para sostenerla. Por eso, algunos investigadores cuestionan que el concepto de “naturalidad” sea realmente neutral. También existe una discusión cultural. Elementos como los moños pulidos, los aros dorados, el maquillaje discreto y ciertos peinados han formado parte durante décadas de estilos asociados con comunidades latinas y negras. Incluso medios especializados han recogido críticas de mujeres latinas que cuestionan que prácticas que ya utilizaban hayan adquirido un nuevo nombre y reconocimiento cuando fueron convertidas en tendencia global de TikTok.