Las perras que tienen cachorros pueden tener una vejez más saludable

En el universo de los perros domésticos, cada camada deja huellas que trascienden la llegada de nuevos cachorros. Detrás de la rutina diaria de una perra y su descendencia, los científicos acaban de descubrir un matiz inesperado: la maternidad podría convertirse en aliada de la longevidad.

Un estudio realizado en Estados Unidos acaba de poner en discusión una de las ideas más arraigadas sobre el envejecimiento, al observar que las hembras que crían no solo enfrentan el desafío de cuidar a sus crías, sino que también parecen ganar una protección adicional frente a la fragilidad de la vejez.

El trabajo fue liderado por David Waters, médico veterinario y doctor, director del Centro de Estudios de Longevidad Excepcional de la Fundación Gerald Murphy.

También colaboraron Rong Fu, doctora y profesora asociada de sociología en la Universidad de Siena, y Andrés Carrillo, doctor y profesor del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad Chatham. Publicaron los resultados en la revista The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

La fragilidad —es decir, la pérdida progresiva de la resistencia física que hace a una persona más vulnerable a caídas, hospitalizaciones prolongadas o menor esperanza de vida— es uno de los grandes desafíos del envejecimiento.

Durante décadas, la llamada teoría de la historia de vida sostuvo que reproducirse tiene un costo: el organismo desvía recursos del mantenimiento corporal hacia la producción de crías, lo que aceleraría el envejecimiento.

Los estudios en mujeres sobre esta relación arrojaron resultados contradictorios. Algunos mostraron que tener muchos hijos se asocia con más fragilidad tardía, pero no quedó claro si ese efecto era biológico o estaba influido por factores sociales como el nivel educativo, el estrés o los hábitos de vida.

El nuevo estudio buscó separar la biología de los factores sociales al usar perros de compañía como modelo. “Recurrimos a los perros de compañía como modelo de fragilidad en animales grandes, con la intención de sortear muchos de los determinantes socioconductuales de la fragilidad humana, como el cuidado de otros, el nivel educativo, la inclinación a buscar ayuda médica y el hábito de fumar, que pueden complicar la interpretación de los estudios en humanos”, explicó Waters.

El objetivo fue detectar si las hembras que ya habían tenido crías guardaban alguna vulnerabilidad oculta que se manifestara años después.

Los investigadores utilizaron el EARS-FI, un índice clínico de fragilidad de 34 ítems —es decir, una herramienta que evalúa diferentes aspectos del estado de salud del animal— para medir la acumulación de déficits a lo largo de la vida en hembras con distinto historial reproductivo.

El estudio comparó hembras nulíparas —las que nunca tuvieron crías— con otras que sí habían tenido descendencia viva. También analizó variables como el peso corporal, la exposición a los ovarios a lo largo de la vida y la camada de nacimiento.

Para descartar que los resultados se explicaran por un sesgo de selección —que las hembras sin crías fueran animales menos sanos desde el principio—, los investigadores midieron la salud temprana de las nulíparas y los perfiles de morbilidad —el historial de enfermedades— de toda la cohorte.

Las hembras con crías tuvieron tres veces más probabilidades de conservar robustez en etapas avanzadas de la vida frente a las nulíparas.

Además, cuantas más camadas había tenido una hembra, mayor era su probabilidad de mantenerse robusta: la relación entre reproducción y menor fragilidad se fortaleció con el número de crías. Ese resultado se mantuvo incluso después de ajustar por factores como el sobrepeso o la exposición hormonal.