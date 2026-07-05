¿Cómo manejar la tristeza de extrañar a alguien con quien ya no puedes estar?

Hay ausencias que no hacen ruido, pero pesan como montañas. Son esas que aparecen en medio de una canción, en el aroma de un café o en una calle que alguna vez fue escenario de una historia compartida.

Extrañar a alguien no siempre significa querer recuperarlo; muchas veces es simplemente la prueba de que existió un vínculo capaz de dejar huellas profundas. Sin embargo, hay amores, amistades o relaciones familiares que, aunque todavía habiten el corazón, ya no tienen un lugar sano en el presente.

La psicología explica que este fenómeno es completamente normal. El apego es uno de los mecanismos más poderosos del cerebro humano. El psiquiatra John Bowlby, creador de la Teoría del Apego, sostuvo que los seres humanos desarrollan vínculos emocionales como una necesidad biológica de supervivencia.

Cuando esos lazos se rompen, el cerebro interpreta la separación como una pérdida significativa. "El duelo no es una enfermedad; es el precio natural del amor", escribió Bowlby, dejando claro que extrañar no representa debilidad, sino una respuesta humana ante la ausencia.

Uno de los errores más frecuentes consiste en confundir nostalgia con compatibilidad. La memoria posee un curioso mecanismo: suele conservar los momentos felices con mayor intensidad que los dolorosos.

Diversas investigaciones en psicología cognitiva han demostrado que las emociones positivas asociadas al pasado pueden distorsionar el recuerdo completo de una relación, haciendo que las personas minimicen los conflictos y magnifiquen los instantes de felicidad.

En otras palabras, no siempre extrañamos a la persona tal como era; muchas veces extrañamos la versión que nuestra mente reconstruye.

La reconocida investigadora Helen Fisher, antropóloga biológica que ha estudiado durante décadas el amor romántico mediante imágenes cerebrales, descubrió que una ruptura activa regiones similares a las involucradas en los procesos de abstinencia de ciertas adicciones.

"El rechazo en el amor romántico puede desencadenar una poderosa motivación para recuperar a la persona perdida", explicó Fisher. Ese hallazgo ayuda a comprender por qué, incluso sabiendo racionalmente que volver sería perjudicial, el deseo emocional puede insistir durante mucho tiempo.