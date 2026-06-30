Formas de discutir y reducir los conflictos

Las discusiones suelen abordarse de manera problemática debido a la influencia de normas morales y sociales profundamente arraigadas en la cultura. Según el especialista De Vocht, las personas interpretan lo que ocurre a través de un filtro de significados y asociaciones que han aprendido a lo largo de su vida.

“Una forma más sana de entender los conflictos sería intentar salir, en la medida de lo posible, de ese filtro connotativo que tienen las palabras y las situaciones”, señala. De acuerdo con el experto, las personas no perciben únicamente los hechos o las palabras, sino que les asignarán automáticamente significados, juicios y experiencias previas.

Por ejemplo, cuando alguien se expresa con enfado, es habitual interpretarlo de inmediato como una falta de respeto. “Pero si comprendemos que esa persona está bajo una emoción de enfado y que está utilizando los recursos lingüísticos que tiene para expresarla, entonces podremos comprender que, en realidad, está hablando de sí misma, aunque lo haga dirigiéndose a nosotros”, afirma De Vocht.

Señalamientos y acusaciones: una forma de expresar malestar. El especialista explica que, durante una discusión, una persona puede responsabilizar o culpar a otra de su enfado, especialmente cuando el conflicto está relacionado con experiencias compartidas. En esos casos, sostiene que es importante entender que el interlocutor “está intentando posicionarse, defenderse o expresarse desde su propio malestar”.

“Cuando alguien te señala, te acusa o te marca una debilidad que le ha molestado no está hablando únicamente de ti; se está refiriendo, sobre todo, a sí mismo, a cómo vive esa situación, a cómo la interpreta ya aquello que le mueve por dentro”, puntualiza.Por ello, recomienda no rechazar automáticamente el mensaje, sino tratar de interpretarlo desde una perspectiva más amplia.

“En lugar de rechazar su mensaje debemos aprender a traducirlo”, enfatiza. Según De Vocht, uno de los principales obstáculos para lograr esa interpretación es la tendencia social a compararse constantemente con los demás.“

Vivimos en continua comparación y dentro de un marco social en el que, muchas veces, una forma de posicionarnos consiste en marcar el valor, el error o la debilidad del otro. Señalar al otro se convierte en una manera de proteger nuestra propia imagen, y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta”, explica.