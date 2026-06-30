Onda tropical ingresará este martes a Honduras

Tegucigalpa

Un cambio repentino en las condiciones climatológicas se registrará en el territorio hondureño durante las próximas horas. Aunque la mañana de este martes 30 de junio de 2026 presentará un ambiente seco y estable, el panorama cambiará durante la jornada vespertina debido al ingreso de una onda tropical al país, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El ente estatal advierte que este fenómeno meteorológico generará lluvias y chubascos generalizados. También explicó que los mayores acumulados de agua se concentrarán especialmente sobre las regiones del noroccidente, el oriente y diversos sectores de la zona central del país.

Asimismo, el organismo de prevención expresó que en la región sur de la nación se generarán vientos racheados.

Por otra parte, los reportes marítimos indican que el oleaje se mantendrá en parámetros normales para la navegación, alcanzando de dos a cuatro pies de altura en el litoral caribeño y disminuyendo de uno a tres pies en el golfo de Fonseca.

Copeco también especificó que el territorio nacional se encuentra actualmente bajo la fase de Luna Llena, mientras que el ocaso solar está programado para las 06:21 p.m., justo cuando se prevé un incremento en la actividad lluviosa.

Los expertos recomiendan a la población tomar las debidas precauciones ante las tormentas de la tarde, específicamente en aquellas zonas vulnerables.