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Matan a balazos a un niño mientras descansaba en los brazos de su madre en Santa Bárbara

De acuerdo con los datos preliminares, sujetos armados irrumpieron en una vivienda y atacaron a una madre y su hijo

Matan a balazos a un niño mientras descansaba en los brazos de su madre en Santa Bárbara

El violento hecho ocurrió ayer lunes en horas de la noche. Imagen referencial de aechivo La Prensa.
Santa Bárbara

Un hecho violento ha consternado a los habitantes de la comunidad de La Flecha, en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, donde un niño de apenas un año de edad perdió la vida de forma violenta tras ser alcanzado por las balas durante un ataque.

La pequeña víctima fue identificada por las autoridades como Joel Omar Pérez Cardona.

De acuerdo con los informes preliminares, el fatídico suceso ocurrió ayer lunes, cuando el menor descansaba en los brazos de su madre en el interior de su vivienda. Repentinamente, sujetos desconocidos y fuertemente armados irrumpieron en el inmueble, presuntamente buscando a otra persona.

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Al no encontrar a su objetivo, los criminales abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes, hiriendo de gravedad tanto a la mujer como al infante.

Tras el ataque, el niño fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de haber ingresado a la sala de emergencias.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar con las indagaciones correspondientes, recopilar indicios y determinar el móvil del ataque, así como el paradero de los responsables de este crimen que mantiene horrorizados a los moradores de La Flecha.

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Redacción La Prensa
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