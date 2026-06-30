Matan a balazos a un niño mientras descansaba en los brazos de su madre en Santa Bárbara

Santa Bárbara

Un hecho violento ha consternado a los habitantes de la comunidad de La Flecha, en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, donde un niño de apenas un año de edad perdió la vida de forma violenta tras ser alcanzado por las balas durante un ataque.

La pequeña víctima fue identificada por las autoridades como Joel Omar Pérez Cardona.

De acuerdo con los informes preliminares, el fatídico suceso ocurrió ayer lunes, cuando el menor descansaba en los brazos de su madre en el interior de su vivienda. Repentinamente, sujetos desconocidos y fuertemente armados irrumpieron en el inmueble, presuntamente buscando a otra persona.