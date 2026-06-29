Capturan a hombre acusado de intentar asesinar a su hermano en Cantarranas

Cantarranas, Honduras

Las autoridades detuvieron a un hombre de 50 años, acusado de haber intentado asesinar a su hermano durante una discusión registrada en el municipio de Cantarranas, en el departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con agentes policiales, el detenido habría atacado a su hermano con un arma blanca tipo cuchillo, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

De forma preliminar, el hecho habría ocurrido el pasado 27 de junio, cuando la víctima llegó a la vivienda de su madre y se produjo el incidente.