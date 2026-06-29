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Capturan a hombre acusado de intentar asesinar a su hermano en Cantarranas

Detienen a un hombre señalado de intentar quitarle la vida a su hermano durante una discusión ocurrida en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, según las autoridades

Capturan a hombre acusado de intentar asesinar a su hermano en Cantarranas

La DPI capturó a un hombre de 50 años, acusado de haber intentado asesinar a su hermano

 Foto: Cortesía
Cantarranas, Honduras

Las autoridades detuvieron a un hombre de 50 años, acusado de haber intentado asesinar a su hermano durante una discusión registrada en el municipio de Cantarranas, en el departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con agentes policiales, el detenido habría atacado a su hermano con un arma blanca tipo cuchillo, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

De forma preliminar, el hecho habría ocurrido el pasado 27 de junio, cuando la víctima llegó a la vivienda de su madre y se produjo el incidente.

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Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo que originó el altercado ni las razones que habrían llevado al detenido a agredir a su hermano.

Por lo tanto, el caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades proceden con las diligencias correspondientes.

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Redacción La Prensa
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