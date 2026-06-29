La Salud Más Cerca de Usted: así funciona el nuevo programa de atención médica

Tegucigalpa, Honduras

Miles de hondureños que viven en comunidades rurales y sectores de difícil acceso podrán recibir atención médica más cerca de sus hogares gracias al programa “ La Salud Más Cerca de Usted ”, una nueva estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura.

La iniciativa busca reducir las barreras que durante años han limitado el acceso a los servicios de salud, especialmente para familias que deben recorrer largas distancias para recibir una consulta médica o realizarse exámenes especializados.

El programa funciona a través de las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC), que llevarán directamente a las comunidades servicios como consultas generales, laboratorio clínico, estudios de imágenes, farmacia, telemedicina y otras atenciones especializadas.

Uno de los principales objetivos es que los pacientes no tengan que desplazarse hasta las principales ciudades del país para recibir atención, reduciendo así gastos de transporte, tiempo de espera y pérdida de jornadas laborales.

La estrategia está dirigida principalmente a habitantes de zonas rurales, comunidades alejadas y sectores que históricamente han tenido dificultades para acceder a servicios médicos oportunos y de calidad.

Además de acercar la atención a la población, el programa pretende fortalecer la detección temprana de enfermedades y mejorar el seguimiento de los pacientes mediante herramientas de telemedicina que permitirán conectar a especialistas con personas ubicadas en lugares remotos.

Otro de los beneficios es que los usuarios podrán acceder en un mismo lugar a diferentes servicios médicos, incluyendo rayos X, mamografías, ultrasonidos, electrocardiogramas y medicamentos, evitando múltiples desplazamientos para completar sus evaluaciones de salud.

El programa inició de manera simultánea en Candelaria, Lempira; Pimienta, Cortés; y Sabanagrande, Francisco Morazán, como parte de una primera etapa con proyección de ampliarse a otras regiones del país.

Durante el lanzamiento, el presidente Nasry Asfura destacó que la prioridad es llevar atención médica a las comunidades más alejadas y garantizar que la población reciba servicios oportunos sin importar su ubicación geográfica.

Todos los servicios ofrecidos a través de “La Salud Más Cerca de Usted” son gratuitos, por lo que el programa busca beneficiar especialmente a familias de escasos recursos, adultos mayores, niños y personas que por razones económicas o de distancia enfrentaban dificultades para acceder al sistema de salud.