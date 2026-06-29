Primer desalojo bajo la nueva ley agroindustrial se ejecuta en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras

Apenas 48 horas después de entrar en vigor, la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial fue aplicada en un desalojo de tierras en Choluteca. El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talabera, dijo: "Con esta ley ya se ejecutó el primer desalojo en Choluteca el domingo 28 de junio. Y la idea es poner orden en el país y es por eso que se están aprobando estas herramientas". "Tenemos que poner orden en este gobierno del presidente Asfura. Pero todo tiene que ser bajo ley", detalló Talabera. El funcionario es del criterio de que "esto está funcionando y va a funcionar, porque el pueblo hondureño está esperando que se ponga orden en el país y esa es la palabra de rigor, es la verdad: poner orden, pero que todos estemos sometidos a la ley".

"La ley está y todos los funcionarios administrativos y judiciales estamos obligados; si no, vamos a tener responsabilidad en ese sentido. El artículo 7 de la ley establece que el funcionario que por negligencia o por cualquier otra situación, no aplique la ley o no actúe cuando se le dé un aviso o una denuncia sobre esto, va a tener responsabilidad y pueden ser las tres responsabilidades: administrativa, civil y penal", explicó. Las instituciones involucradas en cumplir la normativa son el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas y todas las instituciones que conforman el país. En cuanto a los invasores, recordó que "las personas que invadan tierras deben enfrentar la justicia, por lo que se debe respetar la propiedad privada". "La Constitución de la República garantiza la propiedad privada y está violando la Constitución de la República quien no respeta la propiedad privada", recordó. "Hay mecanismos hasta para las tierras ociosas que se pueden usar para aprovechar esas tierras. Pero las personas solo buscan dónde está la producción y eso no puede ser. Eso en ningún país civilizado puede suceder y estamos haciendo las cosas bien, por Honduras", recalcó.