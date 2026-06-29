$!¿Cuánto tiempo esperaron los pacientes referidos a clínicas privadas para su cirugía?

Para Esdras López, experto en políticas públicas, la terciarización de cirugías hacia el sector privado puede interpretarse como una respuesta táctica frente a una situación de emergencia, pero considera que representa una estrategia deficiente desde la perspectiva de la política pública.Según explicó, este mecanismo traslada recursos públicos al mercado privado sin fortalecer la capacidad operativa del Estado y se implementa sin cumplir tres elementos que la evidencia internacional identifica como indispensables para su funcionamiento: una reforma estructural paralela, mecanismos verificables de control de costos y sistemas de rendición de cuentas sustentados en datos consolidados.El analista señaló que ninguno de estos tres componentes parece estar presente actualmente en Honduras. A su juicio, el problema central no radica únicamente en las listas de espera, sino en las limitaciones estructurales del sistema sanitario.