Aparatosa colisión entre rastra y turismo deja dos personas heridas en La Ceiba

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en el puente a desnivel de La Ceiba deja como saldo a dos personas gravemente heridas y cuantiosos daños materiales.
El hecho ocurrió cuando una rastra tipo pipa, que transportaba combustible, impactó de manera violenta contra un vehículo tipo turismo, en el cual se conducían las dos personas heridas.
Debido a la magnitud del fuerte impacto, el vehículo de menor escala quedó prácticamente destruido y convertido en un amasijo de hierro, atrapando a sus ocupantes en el interior de la cabina.
Ante la emergencia, al lugar llegaron de inmediato miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que emplear distintas herramientas para cortar el metal y lograr liberar a las víctimas.
Los dos ocupantes del turismo tienen múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo producto de la fuerte colisión.
Tras ser liberados con éxito, ambas personas fueron estabilizadas en la escena por los paramédicos y trasladadas de urgencia a la sala de emergencias del hospital Atlántida a bordo de ambulancias del sistema 911.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los ciudadanos lesionados, así como el pronóstico médico actual sobre el estado de salud en el que se encuentran.
Por su parte, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ya se hicieron presentes en la escena para deducir responsabilidades y comenzar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente.