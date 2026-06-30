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Aparatosa colisión entre rastra y turismo deja dos personas heridas en La Ceiba

El brutal impacto ocurrió en un puente a desnivel, donde los bomberos tuvieron que rescatar a los ocupantes del turismo de entre el amasijo de hierro.

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Un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en el puente a desnivel de La Ceiba deja como saldo a dos personas gravemente heridas y cuantiosos daños materiales.
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El hecho ocurrió cuando una rastra tipo pipa, que transportaba combustible, impactó de manera violenta contra un vehículo tipo turismo, en el cual se conducían las dos personas heridas.

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Debido a la magnitud del fuerte impacto, el vehículo de menor escala quedó prácticamente destruido y convertido en un amasijo de hierro, atrapando a sus ocupantes en el interior de la cabina.
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Ante la emergencia, al lugar llegaron de inmediato miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que emplear distintas herramientas para cortar el metal y lograr liberar a las víctimas.
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Los dos ocupantes del turismo tienen múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo producto de la fuerte colisión.
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Tras ser liberados con éxito, ambas personas fueron estabilizadas en la escena por los paramédicos y trasladadas de urgencia a la sala de emergencias del hospital Atlántida a bordo de ambulancias del sistema 911.
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Hasta el momento se desconoce la identidad de los ciudadanos lesionados, así como el pronóstico médico actual sobre el estado de salud en el que se encuentran.
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Por su parte, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ya se hicieron presentes en la escena para deducir responsabilidades y comenzar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente.
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