Máscaras LED: la tecnología que transforma el cuidado facial

Su estética llamativa ha impulsado parte de su popularidad, pero el verdadero auge responde a otro motivo: la creciente demanda de tratamientos eficaces, no invasivos y compatibles con las rutinas domésticas.

Detrás del fenómeno viral existe además de un respaldo científico cada vez más sólido.Desde Foreo, firma referente a nivel internacional especializada en dispositivos de belleza y pioneros en implementar esta tecnología en aparatos de uso doméstico, Anika Sekhri explica a EFE mitos y verdades de este nuevo accesorio de belleza que revoluciona las redes.

Cómo actúa la luz led sobre la piel: ¿qué es realmente la fotobiomodulación? Aunque visualmente puedan parecer futuristas, las máscaras LED se basan en un mecanismo biológico muy concreto: la fotobiomodulación.

“La tecnología LED actúa sobre la piel mediante un proceso conocido como fotobiomodulación”, explica Sekhri. “Determinadas longitudes de onda de energía lumínica son absorbidas por las células cutáneas, activando respuestas biológicas naturales”.

La luz estimula procesos internos relacionados con la regeneración celular y la energía metabólica. “Cuando la luz con la longitud de onda adecuada penetra en la piel, es absorbida por los fotorreceptores presentes en las mitocondrias, estimulando la producción de ATP, que es la principal fuente de energía celular”.

A partir de ahí, la piel activa distintos mecanismos de reparación. “Se favorece la producción de colágeno, se acelera la reparación celular, se ayuda a reducir la inflamación y la piel mejora progresivamente su aspecto”.

El interés creciente por este tipo de tecnología responde precisamente a esa idea de estimulación natural, sin procedimientos invasivos ni tiempos de recuperación.¿Existe un momento para empezar a utilizarlas? La incorporación de dispositivos no responde necesariamente a una edad concreta, sino al estado de la piel.

“Suele estar indicado a partir del momento en que la piel empieza a mostrar los primeros signos de envejecimiento o pérdida de calidad cutánea”, explica. Los primeros síntomas suelen manifestarse en forma de pérdida de firmeza, menor luminosidad o aparición de líneas de expresión. “Algunos de los signos más habituales son la pérdida de elasticidad y firmeza, la aparición de manchas o una textura menos uniforme”.

Las mascarillas se utilizan principalmente para mejorar la calidad general de la piel. Arrugas, firmeza, luminosidad o acné son algunas de las preocupaciones que más se trabajan con esta tecnología.

“Este tipo de dispositivos puede ayudar a mejorar visiblemente la calidad de la piel desde casa, siempre que se utilicen de manera constante y siguiendo las recomendaciones de uso”, señala Sekhri, para quien “la constancia es fundamental para resultados progresivos y duraderos”.

Máscaras domésticas frente a las profesionales.

Uno de los grandes cambios de los últimos años ha sido la adaptación de esta tecnología al uso doméstico. Sin embargo, existen diferencias importantes respecto a los dispositivos utilizados en centros profesionales.

“Los dispositivos de uso doméstico han sido desarrollados priorizando la seguridad del usuario, por lo que los resultados se obtienen de forma gradual y requieren constancia”, explica la experta. No obstante, Sekhri recuerda que “no sustituyen tratamientos médicos o dermatológicos cuando existen problemas cutáneos específicos”.

La eficacia también depende de factores individuales. “Puede variar en función del tipo de piel, la edad o las necesidades concretas de cada persona”, añade. La tecnología liderada se posiciona así como una herramienta complementaria dentro del cuidado facial actual, más vinculada al mantenimiento y la prevención que a las soluciones inmediatas.

Una de las preguntas más frecuentes gira en torno a la compatibilidad de las mascarillas LED con tratamientos estéticos o rutinas cosméticas intensivas. “En general, la tecnología LED es compatible con la mayoría de rutinas y tratamientos de cuidado de la piel”, afirma Sekhri.

“Puede utilizarse incluso en épocas como el verano, cuando otros tratamientos más agresivos suelen recomendar pausarse”, explica la experta, aunque existen ciertas recomendaciones. “En el caso de tratamientos médico-estéticos como neuromoduladores, se aconseja esperar al menos unos 15 días antes de retomar la terapia LED”, indica.

También insiste en la importancia de utilizar estos dispositivos sobre piel sana. “Debe utilizarse siempre sobre piel sana, sin heridas, lesiones ni patologías activas”. En caso de enfermedades cutáneas o tratamientos dermatológicos específicos, la recomendación es consultar previamente con el especialista.