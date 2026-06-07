¿Cuáles son las grandes ventajas de ser soltera?

Aunque como hemos señalado en más de una ocasión, cada vez son más las mujeres que disfrutan de su soltería y no buscan tener parejas serias, es innegable que todavía existe un miedo social aprendido que nos hace ver la soltería como un fracaso social. “Como sociedad se nos ha encaminado a conocer a alguien, casarnos, tener hijos y nietos.

La soltería siempre ha sido interpretada como un fracaso por atribuir a la persona soltera una problemática que justificaría que nadie quiera tener una relación con ella, cuando no tiene por qué ser así. En muchas ocasiones, es una elección personal totalmente válida”, explica Elizabeth Clapés, autora de ‘Perderte para encontrarme’.

En la actualidad, estar soltero o soltera no te convierte en una persona menos completa. Aprovecha esta oportunidad para centrarte en ti y en lo que quieres. A menudo la gente ve la soltería como una búsqueda constante, pero no tiene por qué ser así”, explica Alba Durán, Directora de Marketing de Bumble en España.

“Es importante recordar que cada uno elige su propio ritmo en el mundo del ‘dating’. Recientemente hemos analizado las tendencias en las citas de la Generación Z en nuestra comunidad, y nos hemos dado cuenta de que esta generación se posiciona en el ‘dating’ de una manera más exploratoria que otras generaciones.

Se ha producido un cambio entre esta generación y las anteriores, ya que casi la mitad de los solteros de España (un 48%) tienden a reflexionar y a ser más intencionados con lo que realmente quieren y buscan”, añade.

No es siempre sencillo disfrutar de la soltería cuando la sociedad sigue poniendo en marcha sus mecánicas de ‘single shaming’ (vergüenza de ser soltero) a base de preguntas innecesarias y miradas o comentarios de tristeza o condescendencia sobre cómo ha ido este año tu vida amorosa.

Es especialmente cierto en el caso de las mujeres, "que nos vemos sometidas a preguntas personales innecesarias con las que además, podemos encontrarnos con recordatorios sobre los tiempos de fertilidad e incluso a veces, aguantar a amigos con complejo de cupido que insisten en presentarte a "partidazos", dice la experta.