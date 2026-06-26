Claudia Canahuati: del running al Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula

La cuenta regresiva hacia el Miss Honduras Universo 2026 ya comenzó y, entre entrenamientos, clases de pasarela y su vida profesional, Claudia Canahuati se prepara para uno de los mayores desafíos de su vida. La representante de San Pedro Sula asegura que participar en el certamen significa mucho más que competir por una corona: representa la oportunidad de demostrar que la disciplina, la confianza y el propósito pueden abrir cualquier puerta. "Mi nombre es Claudia Nathalie Canahuati, tengo 28 años y soy licenciada en Administración Industrial y de Negocios. Representa la banda de San Pedro Sula porque esta es la ciudad donde he vivido, la ciudad que amo y donde quiero estar toda mi vida. Además, soy atleta y recientemente participé en la Maratón de LA PRENSA; correr ya forma parte de mi estilo de vida", expresó durante una entrevista.

Del deporte a la pasarela

Su pasión por el deporte comenzó gracias a la invitación de un grupo de corredores. Desde entonces, el running dejó de ser un pasatiempo para convertirse en un estilo de vida que hoy también comparte con sus seguidores en redes sociales. La decisión de competir por la corona nació de un sueño que la ha acompañado desde la infancia. "Siempre fui fan del Miss Honduras Universo y de las mujeres que representaban esa seguridad y ese empoderamiento. El año pasado sentí que finalmente estaba lista y respondí una historia que publicaron anunciando las inscripciones. Desde ese momento todo comenzó a fluir y hoy tengo el privilegio de representar a San Pedro Sula", relató. Aunque esta es su primera experiencia en un certamen de belleza, su preparación comenzó en enero y ha requerido un alto nivel de compromiso. Cada fin de semana viaja a Tegucigalpa para recibir clases de pasarela, fortalecer su oratoria, aprender técnicas de maquillaje y estilismo, además de trabajar junto a un equipo que cuida cada detalle de su imagen y proyección. Compaginar su carrera profesional, la vida familiar y las exigencias del certamen representan un reto diario que asume con disciplina y entusiasmo.

Una plataforma para impulsar la educación

Más allá de la competencia, Claudia considera que el Miss Honduras Universo puede convertirse en una herramienta para generar un impacto positivo en la sociedad. Desde hace un año forma parte de 1000 Schools, la iniciativa liderada por Shin Fujiyama que busca construir mil escuelas para ampliar el acceso a la educación en Honduras. “Quiero utilizar esta plataforma para darle mayor visibilidad a un proyecto que está cambiando Honduras. Admiro profundamente a Shin Fujiyama porque ha convertido su pasión y su talento en una herramienta para transformar vidas, y eso también me inspira a servir desde donde esté”, afirmó.

Crear en uno mismo