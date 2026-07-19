Consejos para emprendedoras: ¿cómo hacer que tu negocio sea rentable?

Emprender un negocio suele asociarse con una buena idea, pero la evidencia científica demuestra que la rentabilidad depende mucho más de la planificación que de la inspiración.

Investigaciones publicadas en Harvard Business Review y análisis del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) señalan que los emprendimientos con estudios de mercado, objetivos financieros claros y una propuesta de valor bien definida tienen mayores probabilidades de sobrevivir durante sus primeros cinco años. En otras palabras, el éxito rara vez es producto de la suerte.

Antes de invertir dinero, los expertos recomiendan validar la idea con clientes potenciales. La metodología Lean Startup, desarrollada por Eric Ries y respaldada por investigaciones en innovación empresarial, propone lanzar una versión sencilla del producto o servicio para obtener retroalimentación real antes de realizar grandes inversiones.

Este enfoque permite reducir riesgos, corregir errores a tiempo y destinar los recursos únicamente a aquello que el mercado realmente demanda.

Otro aspecto fundamental es la educación financiera. Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que los emprendedores con mayores conocimientos sobre presupuestos, flujo de caja y administración de costos toman decisiones más acertadas y enfrentan mejor los períodos de incertidumbre.

Separar las finanzas personales de las del negocio, calcular los gastos fijos y establecer un margen de ganancia realista son prácticas esenciales para construir una empresa sostenible.

La ciencia del comportamiento también ofrece lecciones valiosas para quienes desean emprender. Investigaciones en psicología organizacional han encontrado que la resiliencia, la capacidad de adaptación y la toma de decisiones basada en datos son factores que distinguen a los negocios exitosos de aquellos que fracasan.

Los emprendedores que analizan sus errores, escuchan a sus clientes y ajustan constantemente sus estrategias tienen más posibilidades de mantenerse competitivos en mercados cambiantes.