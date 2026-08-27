El cabello natural es la nueva tendencia en cortes de pelo

En esta temporada del año deja atrás las transformaciones radicales y abraza una nueva filosofía capilar basada en la naturalidad, el movimiento y, sobre todo, la comodidad, rescatando la estética desenfadada que triunfó en los años noventa y principios de los 2000.

Ya no se trata de salir de la peluquería con un peinado impecable que exige horas de mantenimiento, sino de conseguir un cabello que funcione casi por solo sí.

Las tendencias internacionales apuntan hacia una misma dirección: cortes versátiles que favorecen la textura natural y coloraciones sofisticadas que evolucionan bien con el paso de las semanas. El lujo capilar se mide por la capacidad de parecer espontáneo.

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El concepto sin esfuerzo, es decir, esa estética aparentemente despreocupada, domina todas las propuestas de la temporada. David Lesur, director de Formación de los salones David Künzle, lo resume así: “No queremos ser esclavas de un corte concreto; queremos lavarlo, secarlo al aire y listo”.

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Por eso triunfan propuestas como el bob undone, el micro bob, el soft crop, el shaggy marcado, el clavicut o el pixie, en sus distintas versiones. La obsesión por la perfección da paso a la textura, al movimiento ya un cabello que acompaña el ritmo relajado del verano.

El volumen de los años cincuenta. La nostalgia continúa dominando las tendencias de belleza. El bouncy se inspira en el glamur estadounidense de mediados del siglo XX y recupera los peinados llenos de volumen. Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral, lo define como “un corte de pelo americano en toda regla, muy años 50, sofisticado y glamuroso, ideal para las largas noches de verano”.

Eso sí, requiere algo más de dedicación. “Necesitaremos echar mano de espumas para definirlo y fijador, junto a un secado con cepillo para estilizar”, explica.