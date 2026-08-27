El cabello natural es la nueva tendencia en cortes de pelo

En esta temporada del año deja atrás las transformaciones radicales y abraza una nueva filosofía capilar basada en la naturalidad, el movimiento y, sobre todo, la comodidad, rescatando la estética desenfadada que triunfó en los años noventa y principios de los 2000.
Ya no se trata de salir de la peluquería con un peinado impecable que exige horas de mantenimiento, sino de conseguir un cabello que funcione casi por solo sí.
Las tendencias internacionales apuntan hacia una misma dirección: cortes versátiles que favorecen la textura natural y coloraciones sofisticadas que evolucionan bien con el paso de las semanas. El lujo capilar se mide por la capacidad de parecer espontáneo.
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El concepto sin esfuerzo, es decir, esa estética aparentemente despreocupada, domina todas las propuestas de la temporada. David Lesur, director de Formación de los salones David Künzle, lo resume así: “No queremos ser esclavas de un corte concreto; queremos lavarlo, secarlo al aire y listo”.
Por eso triunfan propuestas como el bob undone, el micro bob, el soft crop, el shaggy marcado, el clavicut o el pixie, en sus distintas versiones. La obsesión por la perfección da paso a la textura, al movimiento ya un cabello que acompaña el ritmo relajado del verano.
El volumen de los años cincuenta. La nostalgia continúa dominando las tendencias de belleza. El bouncy se inspira en el glamur estadounidense de mediados del siglo XX y recupera los peinados llenos de volumen. Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral, lo define como “un corte de pelo americano en toda regla, muy años 50, sofisticado y glamuroso, ideal para las largas noches de verano”.
Eso sí, requiere algo más de dedicación. “Necesitaremos echar mano de espumas para definirlo y fijador, junto a un secado con cepillo para estilizar”, explica.
El wob, la opción favorita para los cabellos finos.
El wob, la opción favorita para los cabellos finos. La combinación entre bob y ondas también tiene nombre propio. El wob se posiciona como uno de los cortes más favorecedores para aportar volumen sin perder naturalidad. “Es ultrafemenino y muy sensual, con raya en medio oa un lado”, explica David Lesur. La clave está en no superar la altura de los hombros y crear una ligera asimetría.
“El wob no debe nunca sobrepasar la altura de los hombros, siempre con distintos largos a la altura de la barbilla”.Además, favorece especialmente a los rostros ovalados y alargados que buscan potenciar el volumen lateral.Las capas también regresan, aunque lejos de las estructuras excesivamente marcadas.
Este verano predominan las capas fluidas, en cascada y prácticamente invisibles, capaces de aportar movimiento sin sacrificar densidad. Junto a ellas aparecen los flequillos ligeros.
La nueva coloración: menos mechas y más uniformidad. Si los cortes buscan comodidad, la coloración sigue exactamente el mismo camino. El empapado se convierte en uno de los conceptos más repetidos. La técnica apuesta por un único color uniforme, sin grandes contrastes ni reflejos muy marcados, mientras que las mechas tradicionales pierden protagonismo frente a tonos sólidos y elegantes.
Paul Tudor lo confirma: "Hay una gran apuesta por lo monocromático; no veremos muchos reflejos o mechas. Todo se dirige a colores sólidos y rotundos".La tendencia internacional también habla de colores más integrados, pensados para crecer de forma natural y espaciar las visitas a la peluquería.
EL BOB SE MULTIPLICA
Si hay un gran protagonista esta temporada, es el bob. Pero no existe un único bob, sino múltiples interpretaciones: como el soft bob, una versión que admite el secado al aire y aporta movimiento natural. El flippy bob, inspirado en los años noventa, que incorpora las puntas ligeramente hacia fuera y aporta dinamismo al rostro. Otra alternativa es el micro bob, más corto y desenfadado.
EL PIXIE VINTAGE
La inspiración procede de los años cincuenta, incorporando una dosis extra de textura y volumen.“Se caracteriza por unos laterales muy cortos, al igual que la zona de la nuca, y una parte superior con más volumen”, explica David Künzle. La ventaja es evidente: requiere poco tiempo de secado y soporta especialmente bien las altas temperaturas. Aunque pueda parecer una propuesta invernal, el Scandi Blonde será uno de los tintes protagonistas. Su estética recuerda a los países escandinavos.