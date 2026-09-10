Semana de la Moda de Nueva York comienza con 70 desfiles y veto a pieles animales

Nueva York. La Semana de la Moda de Nueva York comienza este jueves con 70 desfiles de marcas 'made in USA', tanto establecidos como Tommy Hilfiger y Michael Kors , como emergentes, entre ellas Milamore y Aisling Camps, y con la novedad de un veto al uso de pieles animales.

La programación del evento, organizada por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), se desarrolla oficialmente entre este jueves 10 y el martes 15 de septiembre, aunque algunas marcas se han adelantado al calendario, como Ralph Lauren , Coach, Cult Gaia o Rachel Comey.

En la primera jornada de la cita destacan el estreno de Henry Zankov como director artístico de Diane von Furstenberg y el retorno de Tommy Hilfiger, mientras que Thom Browne tendrá a su cargo el cierre.

En total, el CFDA ha anunciado unas 70 presentaciones, generalmente de las colecciones primavera-verano de 2027 , entre ellas las de Carolina Herrera , Collina Strada, Calvin Klein , Christian Siriano, Prabal Gurung, Tory Burch y Monse.

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