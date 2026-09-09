Claves para que sus hijos aprendan sin darse cuenta

El aprendizaje escolar puede complementarse y reforzarse fuera del aula, en casa y en familia, de manera lúdica sin que represente una sobrecarga física o intelectual para los hijos ni para sus padres, y sin la presión de las clases, los exámenes y los deberes, señalan los especialistas en pedagogía infantil. Hay actividades fuera del entorno lectivo, que ayudan a mantener habilidades como la concentración, la curiosidad o el pensamiento crítico de los niños, fomentando que “estudien y aprendan mucho más de lo que creen sin darse cuenta”, y generen vínculos sanos con la familia y la tecnología, según Milana Maliaukaite, psicóloga y consejera estudiantil del colegio Hamelin-Laie International School de Barcelona (España).

Aprendiendo mucho sin darse cuenta.

Son actividades, algunas de ellas muy sencillas como la lectura, que permiten que los alumnos se mantengan activos intelectualmente fuera de las aulas sin recurrir a los deberes tradicionales, que pueden realizarlas solos o en compañía de sus padres, durante las vacaciones, al comienzo y durante el curso lectivo e incluso a lo largo de todo el año, según explica. Consultada por EFE acerca de qué actividades deben elegir los padres para que sus hijos ‘aprendan sin darse cuenta’ y que no generen una sobrecarga física o intelectual en los menores ni en los adultos, la psicóloga de Hamelin-Laie (www.hamelinschool.com/es) considera “lo más importante no es cuántas actividades realiza un niño, sino sus resultados”. “Si después de realizar esas actividades el niño termina más curioso y seguro de sí mismo y con ganas de seguir descubriendo, probablemente hemos acertado en la elección. Si termina agotado, aunque haya aprendido mucho, quizá no hemos cumplido el objetivo”, señala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Despertar el deseo de seguir aprendiendo y descubriendo

“Vivimos en una sociedad que premia el rendimiento y la productividad desde edades muy tempranas. Pero el cerebro no aprende por acumulación de experiencias, sino por la calidad del significado que les da. Aprender no consiste en llenar la agenda, sino en despertar el deseo de seguir haciendo preguntas”, apunta. Por eso, Maliaukaite recomienda a las familias que “elijan aquellas actividades que respeten la personalidad, los intereses y el momento evolutivo de cada hijo” ya que “no todos necesitan lo mismo, y educar también significa aceptar que el desarrollo no es una carrera”.Por otra parte, asegura que “el componente lúdico es esencial en una actividad, no porque el aprendizaje deba ser siempre divertido, sino porque el juego permite experimentar, equivocarse, colaborar y perseverar sin miedo al error”.

Mejor la curiosidad que la obligación.

“En educación sabemos que la curiosidad activa mucho más el aprendizaje que la obligación”, enfatiza. Esta psicóloga educativa considera que la misión de un colegio no es formar alumnos que dependan siempre de un adulto para aprender, sino personas que desarrollen la confianza para seguir aprendiendo durante toda la vida. “Educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en formar personas capaces de comprender el mundo, adaptarse a él y seguir aprendiendo cuando cambie”, añade.Maliaukaite describe a continuación una serie de actividades que activan el intelecto infantil y juvenil en el ámbito familiar, complementando y reforzando en aprendizaje en el aula y que, según destaca, “comparten algo mucho más importante que ser innovadoras: convierten al alumno en protagonista de su propio aprendizaje”. Explica que, según ha observado, “los adolescentes recuerdan mucho mejor aquello que descubren que aquello que simplemente escuchan” y que “el conocimiento que nace de la experiencia suele permanecer mucho más tiempo que el que únicamente se memoriza para un examen”, destacando que las siguientes actividades cumplen esos requisitos educativos.

Leer con “e-books”, en lugar de tabletas electrónicas.

“La falta de concentración es uno de los retos que enfrenta la comunidad educativa. Las pantallas dominan el día a día y las ‘tablets’ se postulan como una opción a la hora de leer libros”, argumenta la psicóloga. “Sin embargo, el acceso a redes sociales o a aplicaciones de `streaming´ y las notificaciones constantes que emiten esos dispositivos interrumpen el flujo de lectura, a lo cual se suma que la luz azul de las pantallas no es beneficiosa para la vista, en edades tempranas y a horas tardías”, advierte. Maliaukaite sugiere a los padres que elijan como dispositivo de lectura un “e-book”, el cual “permite a las niñas y niños enfocarse en la única tarea de leer, y que además es más resistente que las tabletas convencionales, más económico y tiene más batería, mientras que su pantalla de tinta electrónica replica, de manera fidedigna, la experiencia de leer en papel”. “Los `e-books´ favorecen una lectura más profunda al estar libres de las interrupciones constantes que generan otros dispositivos”, recalca.

Visitar museos y exposiciones con experiencias interactivas.

La psicóloga educativa de Hamelin-Laie explica que “no es lo mismo solo ver y escuchar, que ver, escuchar, tocar y experimentar” y considera que “el desarrollo cognitivo de los niños necesita integrarse dentro de los contenidos que aprenden”. Para desarrollarse cognitivamente, es bueno que los alumnos “sientan que pueden aplicar aquello que se les explica”, añade.En este sentido, algunos museos de ciencia o de historia ofrecen actividades programadas y diseñadas para los niños, que no sólo funcionan como un plan de salida en familia, sino también como una clase de biología, de matemáticas, de física o de geografía, y en las que se puede ven experimentos en directo o escuchar virtualmente a algunos personajes históricos, según explica. “Los museos y las experiencias interactivas acercan el aprendizaje a la realidad. Cuando un alumno observa, toca, compara o formula hipótesis, deja de ser un espectador y empieza a construir conocimiento con sentido” pone de relieve.

Disfrutar de libros tipo ‘scape-room’.

Para Maliaukaite “el motivo de que los libros tipo ‘scape-room’ estén de moda”, es que “más allá de contar buenas historias, permiten que el lector ‘esté metido’ en el argumento y le plantean el reto de que tenga que resolver acertijos y efectuar actividades que le impulsan a pensar”. “Además hay obras de este tipo sobre muchos temas y con ambientes diferentes”, y algunos ejemplares de ‘scape-room’ incluso pueden servirle al niño para poner en práctica aquello que ha aprendido durante el curso escolar, para poder llegar al final de la aventura” que le plantea el libro. Los libros tipo ‘escape room’ desarrollan algo que esta psicóloga considera imprescindible para el futuro del alumno: “la capacidad de pensar antes de responder”, ya que “enseñan a analizar información, buscar conexiones, tolerar la incertidumbre y trabajar en equipo”, asegura.

Mantener conversaciones que despierten pensamiento.

Maliaukaite considera que las conversaciones familiares siguen siendo una de las herramientas educativas más poderosas, y aclara que no se refiere a preguntarle a los hijos ¿Cómo te ha ido el día?, sino a plantearles preguntas como: ¿Qué te ha sorprendido hoy?, ¿Qué cambiarías? o ¿Qué has aprendido de un error?. “Ese tipo de conversaciones desarrollan el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la capacidad de reflexión. A veces una buena pregunta educa más que una larga explicación”, destaca.

Cocinar juntos en familia.