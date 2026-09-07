Adiós a la máscara, ¡hola! al sérum de pestañas

Si hay un denominador común en la estética de las famosas los últimos meses son las pestañas naturales , y así lo señalan las plataformas especializadas en tendencias. Rosalía, Hailey Bieber o Kendall Jenner son algunos ejemplos de celebridades que presumen de ojos libres de maquillaje, pero con pestañas XL , densas y curvadas bajo el truco de los 'sérums de pestañas'. Las pestañas largas, densas y aparentemente naturales se han convertido en una de las tendencias de belleza del momento. Frente a la máscara y las extensiones, los sérums prometen estimular el crecimiento y mejorar su aspecto, pero no todos actúan igual. Lea: El cabello natural es la nueva tendencia en cortes de pelo "Normalmente hay como una única forma en que las marcas comunican para atraer la atención de los consumidores, pero en realidad no todos funcionan de la misma manera", Luz Marina Lopera, especialista en cosmética con más de 20 años de experiencia en el sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El especialista distingue tres grandes grupos. El primero está formado por productos destinados principalmente a nutrir , hidratar y fortalecer la pestaña. Incorporan vitaminas y activos acondicionadores que mejoran su aspecto, pero no necesariamente actúan sobre el folículo. Son productos que, según Lopera, se comercializan atribuyéndoles en ocasiones una capacidad estimulante que no está respaldada científicamente. "No tienen ninguna actividad sobre el folículo piloso de pestañas y cejas", señala. El segundo grupo sí contiene prostaglandinas o análogos de prostaglandinas , activos capaces de actuar sobre el folículo, afirma.

No todos los sérums hacen crecer las pestañas

Este es el ingrediente que realmente tiene un efecto en el folículo piloso y el que hace que la pestaña crezca más larga de lo que es tu pestaña natural. Dentro de esta categoría existen fórmulas muy diferentes, desde las que concentran su acción en este activo hasta otras que combinan ingredientes destinados a estimular el crecimiento, fortalecer y acondicionar la pestaña. El tercer grupo, mucho más reducido, corresponde a productos desarrollados específicamente para tener en cuenta las particularidades de la zona periocular y que cuentan con respaldo dentro del ámbito médico, según la experiencia del especialista. Los trucos de TikTok para elegir producto no lo son todo. En las redes sociales se ha popularizado una regla rápida para identificar los sérums eficaces: buscar en la composición ingredientes cuyo nombre termine en "prost" . La pista tiene parte de razón, pero no basta. Es cierto, pero está incompleto, matiza Lopera. Esas terminaciones pueden corresponder a prostaglandinas oa sus análogos, pero "es importante también entender cómo es el resto de los ingredientes de la fórmula, el peso que tiene ese ingrediente principal dentro del total y además es muy importante el conservante".

La razón es la zona donde se aplica

El borde palpebral es especialmente delicado y puede presentar mayor sensibilidad debido, entre otros factores, al uso continuado de pantallas, maquillajes y tratamientos estéticos. Por eso, la experta recomienda analizar la fórmula completa y no elegir un producto únicamente por la presencia de un determinado activo. Ingredientes, estudios y menos publicidad, otro aspecto que considera relevante es la cantidad y naturaleza de los testimonios que acompañan al producto en internet.

Tres semanas no siempre son suficientes

Una abundancia de recomendaciones de personas influyentes con mensajes prácticamente idénticos puede responder a campañas publicitarias y no constituye por sí misma una prueba de eficacia. La experta recomienda comprobar qué estudios presentan la marca, qué resultados se han medido y quién los ha realizado. "Yo lo que diría es que es importante que la gente vea bien la marca, entre en su página web, vea cuál es el mensaje que transmite, qué tipo de resultados muestra y qué tipo de ingredientes". También considera conveniente estudios que evalúen tanto la eficacia como la tolerancia buscar y, ante problemas o sensibilidad ocular especial, consulte con un profesional. Un producto puede mejorar la hidratación, resistencia y apariencia de la pestaña sin intervenir directamente sobre el folículo. Otros activos sí buscan modificar su crecimiento. La cuestión no es únicamente conseguir unas pestañas más largas, sino determinar qué ingredientes contiene la fórmula, qué evidencia existe sobre su eficacia y cómo está diseñada para una zona tan próxima al ojo. Únicamente que tenga el "prost"; No va a ser suficiente, concluye Lopera. También: ¿El sol arruina la micropigmentación?: Expertos te dicen la verdad