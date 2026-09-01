Collares chicles: cómo usar la popular tendencia en accesorios

Los collares chicles son piezas de joyería llamativas, coloridas y gruesas, hechas de cuentas grandes de acrílico o madera.
Este tipo de collares o pulseras están diseñados para usarse como accesorios de moda divertidos.
Cómo usarlos y combinarlos:
Como pieza llamativa: usa tu collar con una camisa o un vestido liso de color sólido para que las cuentas brillantes y gruesas resalten.
En capas: combina un collar de chicle más corto con cadenas más largas y simples para crear una apariencia de textura mixta.
Para eventos: úsalos como accesorios divertidos para fiestas temáticas, cumpleaños o salidas informales durante el día. Los collares chicles de cuentas redondas están en tendencia, también los de figuras de animales, palmeras, cámaras, etc.
Si tienes un diseño DIY o personalizable, como los de Prism Royale, usarlos y ajustarlos es sencillo.Ajustar el largo: muchos estilos hechos a mano utilizan nudos corredizos en un cordón o cierres de lazo simples que puedes desatar para agregar o quitar cuentas.
Ensartar cuentas: ensarta cuentas grandes de chicle de 20 mm, alternadas con cuentas espaciadoras pequeñas de 4 mm, en un alambre o cordón. Los espaciadores son necesarios para que el collar pueda doblarse cómodamente alrededor del cuello.
Asegurar los extremos: termina los collares de alambre utilizando cuentas de engarce y alicates para fijar los cierres de forma segura en su lugar. Si tienes habilidad para las manualidades puedes elaborar creativos diseños combinando las esferas con cuentas de otras formas y materiales.
Los collares chicles también se pueden lucir en el trabajo. Combinan perfecto con trajes sastre en tonos neutros.
Este tipo de accesorios se caracterizan por sus llamativos colores, cuentas grandes y dijes de igual o mayor proporción.