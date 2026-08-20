Del "Megxit" al regreso: Harry y Meghan vuelven al Reino Unido

Isabel II le retiró a Enrique los títulos militares:

Un año después, Isabel II retiró a su nieto sus títulos militares y sus patrocinios reales, pero los duques siguieron con las acusaciones contra la monarquía en un documental de Netflix y en el libro En la sombra (Spare, en inglés), la exitosa autobiografía del duque, que se publicó después de la muerte de la reina Isabel II en 2022.