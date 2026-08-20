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Niño muere tras recibir fuerte cachetada de su maestra

Los padres y familiares del pequeño organizaron una protesta frente al colegio para exigir justicia al acusar a la docente de causar la muerte del niño

Niño muere tras recibir fuerte cachetada de su maestra
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Un caso ocurrido en un centro educativo ha generado indignación luego de que un alumno de preescolar, identificado como Pranay Teja, muriera después de un incidente en el que, según reportes, habría sido golpeado por su maestra como castigo por no realizar una tarea. El hecho quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.
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Los padres de Pranay exigen que tanto la maestra como la dirección de la escuela privada sean castigados por las autoridades al ser responsables de la muerte del niño.
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Mientras era agredido por la maestra, el niño comenzó a llorar mientras el incidente era grabado por una de las cámaras de videovigilancia instalada dentro del aula de la escuela privada ubicada en la ciudad portuaria de Visakhapatnam en la India.
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El niño quien fue identificado como Pranay Teja permanecía quieto pero llorando mientras era sometido por la profesora que en un momento decidió dar una cachetada al infante que no paraba de llorar.

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Instantes después del contacto el alumno dejó de moverse y se desmayó.
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La docente molesta intentó que el menor de edad continuara de pie ante la mirada de sorpresa y preocupada del resto de los alumnos que esperaban formados su turno para que revisaran sus tareas.
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Esto sucedió dentro de la escuela privada Little Garden y ha causado indignación en su comunidad.
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Al ver que Pranay Teja no reaccionaba, los docentes llamaron a una ambulancia para trasladar de emergencia al niño a un hospital en donde los médicos lo declararon sin vida desde que llegó.
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De acuerdo con el parte médico, el niño sufrió un paro cardiaco luego de ser sometido a un fuerte estrés.
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Los padres y familiares de Pranay organizaron una protesta frente al colegio para exigir justicia al acusar a la docente de causar la muerte del niño.
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