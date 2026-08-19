La caída de los influencers: el debate que crece en TikTok

"Saben que soy periodista, que vengo del mundo de la comunicación, trabajé en la revista Súper Pop, un montón de años en Mediaset España presentando varios programas y, claro, ¿qué me pasaba a mí? Que con casi 40 años yo iba a eventos donde había influencers de poco más de 20 años que estaban en mi mismo nivel en esos eventos y yo pensaba: ´qué injusto, ¿no? Que las redes sociales no existían cuando yo era más joven y eso ha hecho que parezca que el universo no repartiera unos coches y que a unos les dieran un coche más lento y otros un coche más rápido´, ya mí me ha tocado el coche lento".