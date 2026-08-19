La caída de los influencers: el debate que crece en TikTok

En los últimos días, TikTok se ha llenado de videos que hablan de una supuesta «caída de los influencers». Pero ¿de dónde viene todo esto? Todo comenzó con varias polémicas que terminaron conectándose por una misma razón: la sensación de que algunos creadores viven cada vez más alejados de la realidad de su audiencia.
Comenzó con un vídeo de Fabiana Sevillano, después de La Velada, que llevaba meses entrenando y que tras la pelea estaba disfrutando de sus vacaciones. "El problema llegó cuando dijo que la gente había tenido tres meses de vacaciones y ella solo uno. Esa frase generó una oleada de críticas porque para mucha gente tener tres meses de vacaciones es algo completamente alejado de su realidad", explica el popular creador del podcast MundoCuriosoXL .
"Después llegó Carliyo "El Nervio" García diciendo que todo el revuelo del eclipse era una cortina de humo para distraernos del problema del país y aquí está la hipocresía: el eclipse no lo puedes controlar, además de que es un fenómeno que llevaba muchos años sin producirse. Pero ojo, mientras Carlillo decía eso, el tío se había pagado semanas en Estados Unidos siguiendo el Mundial. Vamos a ver, el eclipse es una cortina de humo, pero el Mundial no; en fin".
Y aunque ambas polémicas no tuvieron nada que ver entre sí, ambas terminaron alimentando la misma sensación: que algunos influencers viven una realidad completamente distinta a la de quienes los siguen. "A partir de allí, TikTok empezó a llenarse de videos criticando a distintos creadores y hablando de la caída de los influencers".
"Pero cuando hablamos de la caída no significa que hayan perdido millones de seguidores, sino que es una tendencia que refleja el hartazgo de una parte de la audiencia. Y es que aquí mismo aparece la paradoja: mientras más videos haces criticando a un influencer, más hablas de él y más buscas su nombre, más interacciones gana".
En redes, incluso la mala fama puede convertirse en visibilidad. Por eso, quizás no sea el fin de los influencers, sino que lo que puede estar ocurriendo es algo diferente: la audiencia ya se está cansando de un modelo basado en polémicas, lujos, viajes, contenido repetitivo y una vida que sienten cada vez más alejada de la suya.
Por su parte, Nuria Marín, periodista y creadora del podcast español El Royal Salseo, añadió su opinión al tema: "Yo también quiero hablar del tema del momento, la caída de los Influ. Doy gracias por haberme hecho creadora de contenido a una edad y con una trayectoria profesional detrás.
"Saben que soy periodista, que vengo del mundo de la comunicación, trabajé en la revista Súper Pop, un montón de años en Mediaset España presentando varios programas y, claro, ¿qué me pasaba a mí? Que con casi 40 años yo iba a eventos donde había influencers de poco más de 20 años que estaban en mi mismo nivel en esos eventos y yo pensaba: ´qué injusto, ¿no? Que las redes sociales no existían cuando yo era más joven y eso ha hecho que parezca que el universo no repartiera unos coches y que a unos les dieran un coche más lento y otros un coche más rápido´, ya mí me ha tocado el coche lento".
"El coche lento, ¿qué me ha hecho? Pues estudiar una carrera, hacer prácticas sin cobrar absolutamente nada para aprender una profesión, ser redactora, coordinadora, luego presentadora, directora de programas. Y eso ha hecho que yo tenga unos filtros y un sentimiento de responsabilidad cuando comparto contenido a través de las redes sociales".
"Yo en estos eventos de influencers he conocido a gente maravillosa, gente con la que hablo básicamente todos los días, gente majísima, pero luego hay gente que te mira por encima del hombro, os lo digo de verdad, con una superioridad que yo me quedo alucinada y que tienen más humos que muchos artistas de fama internacional que yo he entrevistado".
Pero Marín opina que este nuevo despertar de la audiencia no quiere decir que sea el fin de los creadores de contenido. "¿Significa esto que estas personas se quedan sin trabajo? No. Lo que no puede ser es que esa audiencia se queje de un contenido que la propia audiencia consume. Luego, el otro día, me salió un video de Fabiana Sevillano que yo creo que lo dijo sin ninguna mala intención, pero yo sí que me quedé pensando por qué ella dijo que el fin de la televisión llegó con la llegada de los influencers".
"Es que existe una tendencia a pensar que el éxito de los unos es la consecuencia del fracaso de los otros, y yo no creo que eso sea así. Creo que ambos medios son complementarios. Lo que sí es cierto es que la audiencia está cada vez más fragmentada porque también existen las plataformas", opina Marín.
"Esto lo contó muy bien Kkapah en un video el otro día. ´¿Qué caída? Creo que no va a haber caída absolutamente nada y que, mientras estamos hablando de caída de influencers, estamos dando nombres de influencers. Lo que hacemos es aumentar el engagement de todas estas personas¨. Y ojo, que esto de la caída de influencers no sea la verdadera cortina de humo para que parezca que todo cambia para que todo siga igual", concluye Nuria Marín.
Un estudio recién publicado avala el cansancio de la audiencia sobre el contenido de los influencers y reveló otros interesante datos. La 28ª edición del estudio Navegantes en la Red, elaborada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), revela que el 56,4% de los españoles sigue a algún influencer, youtuber o streamer. Sin embargo, el informe destaca un claro hartazgo de la audiencia respecto a la saturación comercial. Más de la mitad de los internautas en España (56,4%) continúa consumiendo contenido de creadores digitales.
Publicidad encubierta: El 69,8% de los usuarios que los siguen percibe un uso o abuso de la publicidad encubierta en estos perfiles. El 61,9% de los encuestados afirma que la mayor parte de las publicaciones y comentarios de los influencers tienen un tinte claramente publicitario (tres puntos más que dos años atrás).
Las consecuencias de esto es la pérdida de credibilidad: El 45,7% nota que la confianza en estas figuras cae, y únicamente el 38,2% reconoce dejarse influir por ellos en sus decisiones de compra.