Centro Cultural Infantil honra a sus fundadores y celebra 34 años de arte

San Pedro Sula, Honduras

El talento de la niñez sampedrana fue el protagonista de una noche dedicada a la memoria, la gratitud y el arte. El Centro Cultural Infantil (CCI) celebró sus 34 años de trayectoria con una velada en la que rindió homenaje a dos figuras clave en su historia: don Héctor "Tito" Guillén, exalcalde de San Pedro Sula, y el artista plástico e ingeniero Marco Antonio Rietti. A través de presentaciones de música, canto y danza, los niños y niñas de la institución rindieron tributo a quienes contribuyeron a poner en marcha este proyecto cultural en 1992. Las interpretaciones de "Que canten los niños" y "Lazos de amistad" acompañaron una celebración que destacó el valor de preservar la memoria institucional y mantener vivo el propósito con el que nació el centro.

Familiares de los homenajeados, miembros fundadores, invitados especiales, autoridades y representantes del Congreso Nacional asistieron al encuentro. La ceremonia también permitió recordar la importancia de crear espacios donde la niñez tenga acceso a la formación artística y encuentre oportunidades para desarrollar sus habilidades, descubrir vocaciones y expresarse mediante distintas disciplinas. Desde su fundación, el CCI ha registrado más de 50 mil inscripciones en programas de danza contemporánea, ballet, teatro, música, dibujo, pintura y otras áreas. A lo largo de más de tres décadas, la institución se ha convertido en un punto de encuentro para generaciones de estudiantes que han encontrado en el arte una vía de aprendizaje, crecimiento personal y acercamiento a la cultura. Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento al ingeniero Marco Antonio Rietti, quien presidió la institución durante aproximadamente 30 años. Al recordar su experiencia, expresó su satisfacción por ver que antiguos alumnos han regresado al centro como profesionales y ahora contribuyen a mantenerlo en funcionamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La mayor satisfacción de quienes impulsamos este proyecto es comprobar que el Centro Cultural Infantil ha trascendido generaciones. Hoy vemos a aquellos niños que formamos regresar como profesionales y asumir la responsabilidad de continuar este legado. Esa es la verdadera trascendencia de nuestra labor", manifestó.