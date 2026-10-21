Una noche de boleros para apoyar al Museo de Antropología e Historia en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La música romántica y el compromiso con el patrimonio cultural se encontrarán en una misma velada con "Entre boleros y recuerdos", un concierto benéfico que reunirá a tres artistas hondureños el próximo sábado 31 de octubre en San Pedro Sula. La iniciativa busca recaudar fondos para apoyar al Museo de Antropología e Historia, una institución clave en la preservación de la memoria histórica de la ciudad. El espectáculo comenzará a las 7:00 p. m. en el auditorio del museo, donde las voces y los instrumentos crearán una atmósfera íntima alrededor de uno de los géneros más emblemáticos de la música latinoamericana. La propuesta invita al público a reencontrarse con canciones que han acompañado historias de amor, nostalgia y despedidas a través de distintas generaciones.

La presentación contará con el cantautor comayaguense Abraham Sáenz, quien aportará su voz y estilo interpretativo a un repertorio dedicado a los grandes clásicos del bolero. Su participación será uno de los atractivos de la noche, concebida para celebrar la vigencia de la música romántica y su capacidad de conectar emocionalmente con el público. El piano estará a cargo del maestro Luis Rivera, cuya interpretación aportará matices y profundidad a las composiciones. Junto a Sáenz, contribuirá a recrear la esencia de las melodías que marcaron una época y que continúan conquistando a nuevos oyentes. El violinista hondureño Juan Manuel Rodríguez también formará parte del encuentro. Además de su faceta artística, Rodríguez dirige el Centro de Estudios Musicales Juan Rodríguez (CEMJR) y organiza esta iniciativa cultural. Durante el concierto interpretará su instrumento, inspirado en el legendario modelo Storioni y construido por el lutier C. F. Vitanza, una pieza artesanal que destaca por su vínculo con la tradición de la música de cuerda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El repertorio incluirá clásicos como "Quizás, quizás, quizás", en una selección que busca despertar recuerdos y evocar la época dorada del bolero. La combinación de voz, piano y violín dará forma a una experiencia musical que apuesta por la elegancia, la sensibilidad y el romanticismo. Sin embargo, el propósito de la velada va más allá del escenario. Los fondos recaudados se destinarán al Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, espacio dedicado a conservar y divulgar el patrimonio que contribuye a comprender la evolución histórica y cultural de la ciudad.