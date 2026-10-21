Una noche de boleros para apoyar al Museo de Antropología e Historia en SPS

La música romántica y el compromiso con el patrimonio cultural se encontrarán en una misma velada con "Entre boleros y recuerdos", un concierto benéfico que reunirá a tres artistas hondureños el próximo sábado 31 de octubre en San Pedro Sula. La iniciativa busca recaudar fondos para apoyar al Museo de Antropología e Historia, una institución clave en la preservación de la memoria histórica de la ciudad.
El espectáculo comenzará a las 7:00 p. m. en el auditorio del museo, donde las voces y los instrumentos crearán una atmósfera íntima alrededor de uno de los géneros más emblemáticos de la música latinoamericana. La propuesta invita al público a reencontrarse con canciones que han acompañado historias de amor, nostalgia y despedidas a través de distintas generaciones.
La presentación contará con el cantautor comayaguense Abraham Sáenz, quien aportará su voz y estilo interpretativo a un repertorio dedicado a los grandes clásicos del bolero. Su participación será uno de los atractivos de la noche, concebida para celebrar la vigencia de la música romántica y su capacidad de conectar emocionalmente con el público.
El piano estará a cargo del maestro Luis Rivera, cuya interpretación aportará matices y profundidad a las composiciones. Junto a Sáenz, contribuirá a recrear la esencia de las melodías que marcaron una época y que continúan conquistando a nuevos oyentes.
El violinista hondureño Juan Manuel Rodríguez también formará parte del encuentro. Además de su faceta artística, Rodríguez dirige el Centro de Estudios Musicales Juan Rodríguez (CEMJR) y organiza esta iniciativa cultural. Durante el concierto interpretará su instrumento, inspirado en el legendario modelo Storioni y construido por el lutier C. F. Vitanza, una pieza artesanal que destaca por su vínculo con la tradición de la música de cuerda.
El repertorio incluirá clásicos como "Quizás, quizás, quizás", en una selección que busca despertar recuerdos y evocar la época dorada del bolero. La combinación de voz, piano y violín dará forma a una experiencia musical que apuesta por la elegancia, la sensibilidad y el romanticismo.
Sin embargo, el propósito de la velada va más allá del escenario. Los fondos recaudados se destinarán al Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, espacio dedicado a conservar y divulgar el patrimonio que contribuye a comprender la evolución histórica y cultural de la ciudad.
Con esta actividad, los organizadores buscan destacar el papel del arte como herramienta de participación ciudadana y apoyo a las instituciones culturales. La convocatoria también se extiende al sector empresarial, las organizaciones y la población sampedrana, con el objetivo de sumar voluntades en favor de la conservación histórica.
Como parte de la experiencia, los asistentes disfrutarán de un cóctel que complementará la programación musical y ofrecerá un espacio para compartir en un ambiente acogedor. La actividad está pensada tanto para quienes guardan una especial afinidad con el bolero como para quienes desean disfrutar de una propuesta artística con impacto cultural.
La aportación general será de 600 lempiras, mientras que el precio de preventa será de L500. El boleto incluye el cóctel. Las personas interesadas pueden consultar la disponibilidad y gestionar sus reservaciones mediante el formulario habilitado por los organizadores: https://forms.gle/7SATMxyMLwQhmUqY8.