Rosina Córdova estrena “Secreto de Mujer Sin Editar”, su nuevo podcast

Tegucigalpa, Honduras

La comunicadora, presentadora y empresaria Rosina Córdova inicia una nueva etapa profesional con “Secreto de Mujer Sin Editar”, un podcast que apuesta por las conversaciones espontáneas, las historias personales y una conexión más directa con el público. El primer episodio se estrenó recientemente en su canal de YouTube. El lanzamiento oficial se celebró la noche del jueves 15 de octubre en el restaurante Beer Box, en Tegucigalpa, donde invitados especiales y amistades cercanas a Córdova se reunieron para conocer el proyecto y compartir este nuevo capítulo en su carrera. En un ambiente cómodo y de camaradería, la expresentadora de televisión presentó la propuesta que busca trasladar su experiencia frente a las cámaras a una plataforma digital.

Con “Secreto de Mujer Sin Editar”, Córdova busca explorar una manera distinta de conversar, sin la estructura tradicional de los programas televisivos. La espontaneidad es uno de los principales distintivos del formato, que propone encuentros sin cortes ni edición para conservar la naturalidad de las intervenciones y permitir que las conversaciones fluyan de manera auténtica. La primera temporada estará integrada por ocho episodios y contará con invitados cuyas historias serán parte esencial de la propuesta. El formato busca abrir espacio a experiencias, opiniones y temas que puedan generar identificación con la audiencia, aunque los nombres de todos los participantes no se han detallado en la información disponible. La cita de este viernes 16 de octubre representa el primer encuentro del público con esta nueva propuesta. Córdova invitó a sus seguidores a conectarse a su canal de TikTok para acompañarla en este camino. El nuevo episodio ya está disponible en YouTube, en su canal Secreto de Mujer sin Editar By Rosina Córdova, en donde conversa con el periodista hondureño Moisés Izaguirre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proyecto representa una evolución para una profesional que ha dedicado más de dos décadas a la comunicación televisiva en Honduras. A lo largo de su trayectoria, Rosina ha trabajado en medios como Canal 11, Vica Televisión, Hondured, Maya TV, LTV, además de conducir espacios como “La Noche de Rosina” y “Así Somos”.