Rosina Córdova estrena “Secreto de Mujer Sin Editar”, su nuevo podcast

La comunicadora, presentadora y empresaria Rosina Córdova inicia una nueva etapa profesional con “Secreto de Mujer Sin Editar”, un podcast que apuesta por las conversaciones espontáneas, las historias personales y una conexión más directa con el público. El primer episodio se estrenó recientemente en su canal de YouTube.
El lanzamiento oficial se celebró la noche del jueves 15 de octubre en el restaurante Beer Box, en Tegucigalpa, donde invitados especiales y amistades cercanas a Córdova se reunieron para conocer el proyecto y compartir este nuevo capítulo en su carrera. En un ambiente cómodo y de camaradería, la expresentadora de televisión presentó la propuesta que busca trasladar su experiencia frente a las cámaras a una plataforma digital.
Con “Secreto de Mujer Sin Editar”, Córdova busca explorar una manera distinta de conversar, sin la estructura tradicional de los programas televisivos. La espontaneidad es uno de los principales distintivos del formato, que propone encuentros sin cortes ni edición para conservar la naturalidad de las intervenciones y permitir que las conversaciones fluyan de manera auténtica.
La primera temporada estará integrada por ocho episodios y contará con invitados cuyas historias serán parte esencial de la propuesta. El formato busca abrir espacio a experiencias, opiniones y temas que puedan generar identificación con la audiencia, aunque los nombres de todos los participantes no se han detallado en la información disponible.
La cita de este viernes 16 de octubre representa el primer encuentro del público con esta nueva propuesta. Córdova invitó a sus seguidores a conectarse a su canal de TikTok para acompañarla en este camino. El nuevo episodio ya está disponible en YouTube, en su canal Secreto de Mujer sin Editar By Rosina Córdova, en donde conversa con el periodista hondureño Moisés Izaguirre.
El proyecto representa una evolución para una profesional que ha dedicado más de dos décadas a la comunicación televisiva en Honduras. A lo largo de su trayectoria, Rosina ha trabajado en medios como Canal 11, Vica Televisión, Hondured, Maya TV, LTV, además de conducir espacios como “La Noche de Rosina” y “Así Somos”.
Nacida en Chile y radicada en Honduras desde hace años, su llegada al podcast marca una apuesta por los nuevos hábitos de consumo digital y por la posibilidad de mantener una relación más cercana con sus seguidores. La comunicadora ha registrado una importante participación de público en sus transmisiones de TikTok, donde, según los datos compartidos sobre su actividad, sus directos han reunido entre 10,000 y 20,000 espectadores.
Con esta nueva etapa, Córdova traslada su experiencia como entrevistadora y conductora a un formato que le permite explorar conversaciones más abiertas y personales. La ausencia de edición se plantea como una característica central del proyecto, con la intención de mostrar los encuentros tal como ocurren, sin perder la espontaneidad de cada intercambio.
El estreno también es un paso significativo para “Secreto de Mujer”, una iniciativa que ha evolucionado desde su enfoque original hacia una propuesta audiovisual con identidad propia. La primera temporada servirá como punto de partida para conocer el tono del programa, sus invitados y los temas que marcarán sus conversaciones.